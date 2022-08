Deutscher Urlauber stürzt auf Mallorca von Schiff und stirbt

Ein Katamaran in der Bucht von Cala Fornells, Mallorca. Am Donnerstag fiel ein Deutscher auf Mallorca von einem Ausflugskatamaran und starb (Symbolbild). © BriganiArt/Artist At Work/Heinri/Imago

Ein Deutscher fiel am Donnerstag auf Mallorca von einem Ausflugsschiff, doch sein Fehlen wurde offenbar erst bei der Rückkehr in den Hafen bemerkt. Da war der Mann bereits tot.

Ein Deutscher ist auf der Urlaubsinsel Mallorca in Spanien mutmaßlich nach dem Sturz von einem Ausflugsschiff ums Leben gekommen. Die Leiche des Mannes sei in der Bucht von Palma geborgen worden, berichtete die Deutsche-Presseagentur (dpa) am Freitag und berief sich dabei auf mallorquinische Medien. Das Unglück habe sich am Donnerstag ereignet. Die Behörden bestätigten auf Anfrage diese Informationen. Die Todesursache müsse allerdings noch ermittelt werden, hieß es.

Mallorca: Mann fällt vom Schiff, doch niemand bemerkt es?

Der Mann hatte am Donnerstag an einer Ausflugsfahrt des Katamarans „Magic“ teilgenommen und fiel vermutlich vor der Küste der Gemeinde Llucmajor über Bord, berichtete die dpa. Das Fehlen des Passagiers sei allerdings erst nach der Rückkehr des Schiffs an den Hafen von Palma bemerkt worden. Das hatte auch die Mallorca Zeitung am Freitagmorgen berichtet. Daraufhin hätten Rettungskräfte der Feuerwehr und der Polizei sofort eine Suche gestartet. Der leblose Körper sei später unweit des Cap Enderrocat im Wasser treibend gefunden und mit Hilfe eines Hubschraubers geborgen worden.

Die Regionalzeitung Diario de Mallorca berichtete am Freitagabend insgesamt von den gleichen Vorgänge, allerdings mit teilweise anderen Details. Demnach sei der Mann bei Cap Enderrocat schwimmen gegangen und habe dabei mutmaßlich einen Herzinfarkt erlitten. Sein Körper sei schon nach wenigen Schwimmstößen im Meer getrieben und außer Sichtweite des Bootes geraten. Aufgrund dessen habe man direkt den Rettungsdienst verständigt. Sofort suchten Einsatzkräfte und auch ein Helikopter nach dem Mann. Als sein Körper bei Cap Enderrocat im Meer treibend gefunden wurde, leitete ein Besatzungsmitglied des Katamarans offenbar Wiederbelebungsmaßnahmen ein, die allerdings nicht erfolgreich waren, so Diario de Mallorca weiter. Der Helikopter für Seenotrettungen habe die Leiche des Mannes abtransportiert. Die Polizei untersuche derzeit die Todesursache, alle Hinweise würden jedoch auf einen natürlichen Tod hindeuten.

Mann soll mit Familie auf dem Boot gewesen sein

Während Diario de Mallorca das Alter des Opfers auf 75 Jahre beziffert, spricht die Deutsche Presse-Agentur von einem Alter von 73 Jahren. Sowohl der Unfallzeitpunkt, als auch der Unfallort sind jedoch identisch. Woher der Mann aus Deutschland stammte und ob er sich als Tourist auf Mallorca aufhielt oder auf der Insel wohnte, war zunächst unklar, hieß es von Seiten der dpa. Diario de Mallorca berichtete am Freitagabend davon, dass der Mann mit seiner Frau und seinen Enkelkindern an Bord gegangen sei. Auch im Juni war bereits ein Deutscher bei seinem Urlaub auf Mallorca ums Leben gekommen (bme/dpa).

Hinweis: Aufgrund der unterschiedlichen Angaben haben wir eine Anfrage an dpa zur Klärung gesendet.