„Ärzte“-Konzert fällt Gewitter zum Opfer: DWD warnt vor Unwettern – „Wie Blasen in kochendem Wasser“

Gewitter und kräftige Regenschauer über Berlin Mitte August. Nun sagt der Deutsche Wetterdienst wieder Gewitter und Starkregen an (Archivbild, 15. August 2022). © IMAGO/Andreas Friedrichs

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern und Starkregen. Auch Hagel und stürmische Böen sind möglich. In Bayern gilt die Warnung für vier Regierungsbezirke.

Berlin - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Freitag im Osten, im Südwesten und in der Mitte Deutschlands örtlich schwere Gewitter mit extrem heftigem Starkregen und Hagel voraus - nur der Westen bleibt verschont. Im Osten dauert die starke Wärmebelastung am Freitag indes an. Am Wochende verlagern sich die Gewitter dann Richtung Osten und Süden - und es wird deutlich kühler.

Wetter in Deutschland: Gewitter, Starkregen und Sturmböen möglich

Das Wetter in Deutschland wird am Wochenende eher ungemütlich: Eine Tiefdruckrinne und schwül-warme Luftmassen sorgen heute in weiten Teilen Deutschlands für eine hohe Gewitterwahrscheinlichkeit, heißt es von Seiten des DWD am Freitag. Demnach setze sich im Laufe des Wochenendes von Nordwesten her kühlere und trockenere Luft nur langsam durch. Wo genau die Gewitter auftreten werden, sei schwer vorherzusagen, meint DWD-Meteorologe Felix Dietzsch: „Diese Gewitter bilden sich wie Blasen in kochendem Wasser. Sie treten vereinzelt und eng begrenzt auf.“

Besonders betroffen ist der Osten Brandenburgs, der Südosten Mecklenburg-Vorpommerns und Franken. Doch insgesamt vier Regierungsbezirke in Bayern sollten aufmerksam bleiben, denn hier gilt eine amtliche Wetterwarnung. Betroffen sind Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken und die Oberpfalz. Wo es zu Stürmen kommt, besteht vielerorts Überflutungsgefahr. Auch auf kleine Bach- und Flussläufe sollte man achten, warnte der DWD.

In Berlin waren die Unwetter so stark, dass ein geplantes Konzert der Band „Die Ärzte“ am Freitag abgesagt werden musste. „Aufgrund eines aufziehenden Unwetters sind wir gezwungen, die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen zu beenden“, teilte der Veranstalter am Freitagnachmittag dazu auf Twitter mit. Auch für Samstag und Sonntag sind Auftritte der Band auf dem Tempelhofer Feld in Berlin geplant, diese sollen nach jetzigem Stand jedoch stattfinden, wie der Veranstalter mitteilte.

Wetter am Wochenende: Temperaturen gehen zurück

Im Laufe des Samstags verlagern sich die Gewitter zunehmend weiter in Richtung Osten und Süden - daher sind vor allem die ostdeutschen Bundesländer und Bayern weiterhin betroffen. Dabei kann es laut DWD lokal Unwettergefahr durch heftigen Starkregen und Hagel geben. Ab Samstagabend beruhige sich die Lage und die Unwettergefahr nehme deutlich ab. Die Höchstwerte liegen bei 22 bis 27 Grad und an der Küste um 20 Grad.

Am Sonntag kann es dann im Südosten und äußersten Osten noch einzelne Schauer und Gewitter geben. Sonst zeigt sich der Himmel aufgelockert bewölkt - vor allem im Südwesten bleibt es auch länger sonnig und trocken. Die Höchstwerte erreichen nur noch 20 bis 26 Grad.

Amtliche Unwetterwarnung für vier bayerische Regierungsbezirke: So ist die Lage in Bayern

Der DWD warnt vor extremen Gewittern in vier Regierungsbezirken in Bayern. Bis 18 Uhr am Freitag gelte für Mittelfranken, Oberfranken, Unterfranken und die Oberpfalz eine amtliche Unwetterwarnung, teilte der DWD am Freitag mit. Unter anderem in Nürnberg ging am Nachmittag Hagel nieder. Es könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden, so der DWD.

Überflutungen von Kellern und Straßen seien möglich. Fenster und Türen sollten geschlossen werden, die Menschen möglichst drinnen bleiben. Für die Landkreise Schwandorf, Amberg-Sulzbach und die Stadt Amberg berichtete die zuständige Leitstelle am Freitagnachmittag von 60 bis 80 kleineren Einsätzen, meist vollgelaufenen Kellern (dpa/bme).