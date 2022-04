Pink Moon über Deutschland: Heute strahlt der vierte Vollmond des Jahres

Von: Martina Lippl

Pink Moon oder Ostermond: Der Vollmond im April 2021 (Foto) sorgte für spektakuläre Bilder. © Peter Hartenfelser/imago

Der Vollmond im April heißt auch „Pink Moon“. Kurz vor Ostern leuchtet der Mond besonders hell. Es ist ein besonderes Himmelsereignis.

München – Der Mond hat für viele seit je her etwas Magisches. Mond-Fans können sich auf den „Pink Moon“ freuen. Kein Wunder, dass der Vollmond jedes Monats bei vielen Kulturen einen besonderen Namen hat. Sie stammen aus einer Zeit, als der Mond Begleiter durch die Jahreszeiten und das ganze Jahr war. Der Vollmond im April hat viele Spitznamen. Bei den alten Angelsachsen wird er Eimond genannt.

„Pink Moon“ - Vollmond am 16. April 2022

„Pink Moon“ wird der April-Vollmond inzwischen auch bei uns genannt. Aber nicht, weil er tatsächlich rosa leuchten würde. Der Vollmondname ist von den Ureinwohnern Amerikas überliefert, den Algonquin. Hinter dem Spitznamen Pink Moon steckt ein reinstes Blütenspektakel der Flammenblumen im Frühjahr. Wenn der pinkfarbene Polsterphlox (Phlox subulata) blüht, war am Nachthimmel ein Vollmond zu sehen.

Ostermond am 16. April 2020

Für andere ist der April-Vollmond der Ostermond. Denn Ostern findet nach dem ersten Vollmond nach dem Frühlingsbeginn (20. März) statt. Und dieses Jahr ist der Mond in seiner vollen Pracht am Karsamstag (16. April 2022) am Nachthimmel zu sehen. Wahrlich ein Ostermond.

Der Erdtrabant ist dann etwa 370.000 Kilometer von uns entfernt. Dieses Jahr ist der April-Vollmond kein Supermond – dafür müsste er laut wetter.de noch 14.000 Kilometer näher dran sein. Der nächste Supermond steht im Juni 2022 bevor. Wenn der Mond dagegen an seinem entferntesten Punkt ist (406.740 Kilometer), wirke er laut der Nasa bis zu 14 Prozent kleiner.

Die Farbe des Mondes hat in erster Linie mit der Atmosphäre der Erde zu tun. Außerhalb der Erdatmosphäre erscheint der Mond dunkel, im Sonnenlicht reflektiert er in einem Grau mit einem braunen Stich. Von der Erde aus betrachtet, sieht der Mond unterschiedlich aus. Das hängt vom Stand des Mondes, Staubpartikeln in der Atmosphäre ab. Im Erdschatten kann der Mond bei einer totalen Mondfinsternis blassrot leuchten, steht der Mond hoch am Himmel, wirkt er weißlich.

Ob das Wetter beim vierten Vollmond in diesem Jahr mitspielt? Die Wetterprognosen für Ostern 2022 sehen recht gut aus.

Vollmond: Der Mondkalender 2022

Vollmondmondkalender 2022 Datum, Uhrzeit Vollmond im Januar 2022 18. Januar 2022, 00.48 Uhr Vollmond im Februar 2022 16. Februar 2022, 17.56 Uhr Vollmond im März 2022 18. März 2022, 08.17 Uhr Vollmond im April 2022 16. April 2022, 20.55 Uhr Vollmond im Mai 2022 16. Mai 2022, 6.14 Uhr Vollmond im Juni 2022 14. Juni 2022, 13.51 Uhr Vollmond im Juli 2022 13. Juli 2022, 20.37 Uhr Vollmond im August 2022 12. August 2022, 3.35 Uhr Vollmond im September 2022 10. September 2022, 11.59 Uhr Vollmond im Oktober 2022 9. Oktober 2022, 22.54 Uhr Vollmond im November 2022 8. November 2022, 12.02 Uhr Vollmond im Dezember 2022 8. Dezember 2022, 5.08 Uhr

Der dritte Vollmond im Jahr 2022 fand im März statt. Er läutet sinnbildlich auch den Frühling ein und trägt den Namen „Wurmmond".(ml)