Klimawandel für Rückgang von Luxus-Produkt in Deutschland verantwortlich – verschwindet es bald komplett?

Von: Nadja Zinsmeister

Trüffel könnten schon bald rarer werden - und damit vermutlich noch teurer. © IMAGO/ grafvision / Panthermedia28812415.jpg

Mit dem Klimawandel verändern sich auch die Bedingungen für den Anbau vieler Lebensmittel. Eines davon ist besonders beliebt, aber aktuell auch besonders gefährdet.

Birmensdorf - Für Pilze-Liebhaber gibt es schlechte Neuigkeiten: Wie eine Studie gezeigt hat, wird der beliebte Speisepilz Burgundertrüffel wohl immer rarer in Deutschland und der Schweiz. Grund dafür ist der Klimawandel. Durch die trockenen Sommer mit hohen Temperaturen werden die Bedingungen für die Trüffel stark erschwert.

Besorgniserregende Studie: Trüffel könnten komplett aus dem Wald verschwinden

Wie die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL in der Schweiz am Donnerstag mitteilte, kann eine ein Grad durchschnittliche höhere Sommertemperatur die Ernte von Burgundertrüffel um etwa ein Viertel senken, an manchen Standorten sogar fast um 70 Prozent. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Burgundertrüffel durch einen alarmierenden Trend zur zunehmenden Sommertrockenheit in Europa gefährdet ist“, sagt der Ökologe und Studienautor Brian Steidinger von der Universität Konstanz, der mit dem WSL zusammengearbeitet hat.

Die Gefährdung der Trüffel, die durch den Klimawandel ausgelöst wurde, hat dabei neben kulinarischen Folgen auch ökologische. Denn die Pilze versorgen ihre Wirtsbäume mit wichtigen Nährstoffen und Wasser. Damit sind sie ein wichtiger Teil des Ökosystems im Wald. Der Klimawandel betrifft in Spanien unterdessen auch den Weinanbau.

Nicht nur Trüffel: Weitere Produkte könnten bald zum Luxus-Genussmittel werden

Die Ergebnisse der Studien wurden in der Fachzeitschrift „Global Change Biology“ veröffentlicht. Besonders beunruhigend: Bei einer durchschnittlichen Sommertemperatur mit drei Grad mehr gebe es laut der Studie gar keine Trüffel mehr. Da der schwarze Burgundertrüffel zu den meistgehandelten Sorten weltweit gehört, könnte das Luxus-Produkt damit noch einmal um einiges teurer werden.

Trüffel sind dabei nicht die einzigen Produkte, die mit zunehmenden Änderungen im Klima teuer werden könnten. „Sowohl Schokolade als auch Kaffee könnten durch den Klimawandel wieder zu knappen Genussmitteln werden“, sagte Monika Zurek, leitende Forscherin am Environmental Change Institute der Universität Oxford, bereits im September zu BBC Future. Auch hier spielt vor allem der Temperaturanstieg eine Rolle. So könnten weite Landstriche zum Beispiel in Ghana und der Elfenbeinküste, eine der Hauptanbauorte für Kakao, ungeeignet werden, wenn die globale Temperatur auf 2 Grad Celsius ansteigt. (nz)