„Schockprognose“: Experte gibt heftigen Ausblick auf das neue Jahr - „Das ist eine schlimme ...“

Solange sich über Deutschland - besonders Süddeutschland - und den nördlichen Alpenraum immer wieder ganz untypisch für Mitteleuropa andauernd Hochdruckgebiete festsetzen, wird sich nichts an der viel zu trockenen und warmen Wetterlage ändern. Das geht jetzt schon mindestens 2 Jahre so und ist für die heissen Sommer der letzten Jahre verantwortlich. So waren ja fast alle Monate mit Ausnahme des Mai 2019 zu warm. Wenn das so weiter geht (was ja nicht unwahrscheinlich ist), würde es mich nicht wundern, wenn der Sommer 2020 in Deutschland wieder viel zu heiss und trocken ist. Da braucht man kein Hellseher zu sein. Ab heute breitet sich schon wieder Hochdruck mit milder Luft besonders über Süddeutschland aus - ein Ende ist nicht absehbar. Früher hatte ich mich immer über ein paar schöne sonnige Tage gefreut. Jetzt ist es fast schon so, dass ich keinen blauen Himmel mehr sehen kann. Der Dezember brachte ja z.B. doppelt soviel Sonnenschein wie normal mit Temperaturen, die 4 Grad über dem Durchschnitt lagen (ich rede hier von München). Und so geht es vermutlich auch weiter.

Und verantwortlich für dieses Wetter ist vermutlich der Klimawandel. .