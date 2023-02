Neuer Kältesturz droht: Wetter in Deutschland bleibt turbulent

Von: Patrick Freiwah

Eine Menge Wasser ergießt sich über Deutschland. Das betrifft jedoch nicht alle Regionen. Die Republik wird von verschiedenen Wetter-Welten heimgesucht.

München – Typisch Februar ist das Wetter momentan nicht. Verglichen mit den Werten vergangener Aufzeichnungen dieser Jahreszeit, ist es im zweiten Monat des Jahres zu mild. Nichtsdestotrotz kann nicht von einem schönen Deutschland-Wetter gesprochen werden: Vielmehr sind die meteorologischen Verhältnisse hierzulande abenteuerlich.

Uns bieten sich derzeit verschiedene Welten dieser Bandbreite: Sturm, Regen und mancherorts Schnee sind die Wetterverhältnisse, mit denen wir es in diesen Tagen zu tun haben. Wird sich daran demnächst etwas ändern? Wenn es laut Wettervorhersagen geht, nicht wirklich. Eine Sache jedoch schon: Speziell im Süden wird es am Wochenende frostig.

Schnee wird in den höheren Lagen vorhanden sein, wo die Temperaturen teilweise unter den Gefrierpunkt wandern, tagsüber jedoch auch 4 bis 6 Grad betragen können. Dort kommt es auch zu starken Winden, bei denen von Sturmböen die Rede sein kann. Wo Bürger und Bürgerinnen am Freitag (3. Februar) ebenfalls durchgeschüttelt werden, sind Teile der Ostseeküste.

Wetter in Deutschland bleibt turbulent – gefühlte Temperaturen wesentlich kälter

Zu den windigen Verhältnissen von Sturmtief „Pit“ kommt in vielen deutschen Regionen der Niederschlag: Während hauptsächlich im Osten und im Süden des Landes Regen niedergeht, bleibt der Westen davon eher verschont. Jedoch ist der Himmel auch hier trüb und wolkenverhangen.

Im gesamten Nordosten der Republik Deutschland regnet es kräftig, das ändert sich im Verlauf des Tages jedoch laut Experten. Größere Chancen auf Wolkenlücken gebe es zum Beispiel in Südbaden, die sollen sich allerdings am Freitagnachmittag schließen. Im Allgäu könnte sogar die Sonne durchkommen, das Gleiche gilt für Teile der Nordseeküste.

Anfang Februar wird Deutschland am Tag und in der Nacht vielerorts von starken Regenfällen heimgesucht . © Gottfried Czepluch/Imago

Ein Merkmal der derzeitigen Wetterlage, das die wohl meisten von uns betrifft: Die Temperaturen fühlen sich kälter an, als sie eigentlich sind. Der Grund für diese Erscheinung sind Regen sowie der starke Wind. In Teilen von Mitteldeutschland (Rhein-Main-Gebiet) soll es sogar bis zu 12 Grad warm werden.

Wetter am Wochenende in Deutschland: Wechselhaft und größtenteils bewölkt

Im Südosten Deutschlands ist es über den Freitag zwar bewölkt, es regnet jedoch nicht so stark wie im Norden. Über das gesamte Wochenende bleibt der Himmel wolkenverhangen und die Sonne lässt sich kaum blicken. Schwere Sturmböen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Nordosten von Deutschland, auch Gewitter soll es in einzelnen Gegenden geben.

Nördliche Regionen wie Schleswig-Holstein und Hamburg werden mit den Fronten eines Sturmtiefs aus Polen konfrontiert, das auch dort für wechselhaftes Wetter sorgt. Am Wochenende soll dann Bayern im besonderen Maße mit Regenfällen zu tun haben, wobei in manchen Teilen auch eine Hochwassergefahr damit einhergeht. Südlich der Alpen gestaltet sich das Wetterbild anders: Österreich wird von einer „Schneewalze“ überrollt. In einer milderen Form soll das jedoch auch bis zu uns geraten.

Während die Temperaturen tagsüber weit über dem Gefrierpunkt liegen, ist besonders im Süden Kälte angesagt: Die Temperaturen bewegen sich Vorhersagen zufolge zwischen -4 und 2 Grad im Osten Deutschlands, in Teilen Bayerns, besonders in Richtung Gebirgsregion, seien gar Temperaturstürze bis zu -9 Grad möglich. Derweil hat sich der Bayerische Wald in ein Winterwunderland verwandelt. (PF)