Orkan-Alarm über dem Atlantik: Stürme treffen auf Europa - Folgen für Deutschland

Eine ganze Orkan-Serie kommt in dieser Woche aus dem Atlantik Richtung Europa. Die Folgen sind ungleich verteilt, die Hauptlast tragen drei Länder.

München - Das Tief „Antonia“ fegt über Deutschland hinweg, Unwetterschäden und Zugausfälle und -verspätungen waren die Folge. Erst in der Nacht zum Dienstag erwartet der Deutsche Wetterdienst DWD eine „leichte Wetterberuhigung“.

Orkan-Alarm über dem Atlantik: Britische Inseln sind Schutzschild für Deutschland

Doch die ist nur vorübergehend. Denn laut The Weather Channel leitet der Polarjet eine ganze Reihe von Stürmen über den Nordatlantik. Demnach stehen noch in dieser Woche vier Orkane an, die vor allem den Nordwesten Europas hart treffen werden. Am Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag herrscht Orkan-Alarm in Island, Irland* und im Vereinigten Königreich*.

Deutschland scheint mit einem blauen Auge davonzukommen. Vor allem die britischen Inseln fangen die Wucht der Orkane ab, sie bilden quasi einen Schutzschild vor Deutschland. Hier wird die Wetterlage nicht mehr so gefährlich werden wie in den vergangenen Tagen.

Orkan-Alarm über dem Atlantik: Wälder in Deutschland sollten gemieden werden

Das bedeutet, dass in den kommenden Tagen nicht mehr mit Orkanwinden zu rechnen ist. Am Dienstag ist es allerdings noch stürmisch, so dass Wälder weiterhin nicht betreten werden sollten. Zum Abend hin wird der Wind zunehmen, im Norden und Osten kommt es zu Sturmböen.

Am Mittwoch beruhigt sich das Wetter* vorübergehend, es ist meist sonnig, nur im Osten bleibt es windig. Auch die relative Kälte neigt sich dem Ende entgegen. Denn die Orkane führen auf ihrer Vorderseite acht bis 15 Grad warme Luft nach Deutschland. An den Alpen kommt es zu einem leichten Föhn.

+ So schlimm wie beim Sturmtief Antonia wird es in den kommenden Tagen bei weitem nicht werden © Jens Büttner/dpa/picture alliance

Orkan-Alarm über dem Atlantik: Kaltfront lässt Temperaturen vorübergehend absacken

Bereits am Donnerstagabend zieht eine Kaltfront aus Richtung Westen auf. Lokal kann es zu Unwettern kommen, Sturmböen können bis 100 km/h, möglicherweise sogar mehr, erreichen.

Hinter der Front wird es wieder kalt werden. Freitag und Samstag steigen die Werte auf etwa fünf Grad, in den Nächten wird es frostig. Im Osten und am Fuße der Alpen kann es wieder bis minus zehn Grad kalt werden, was in dieser Jahreszeit nicht ungewöhnlich ist.

Orkan-Alarm über dem Atlantik: Am Samstag kündigt sich Wetterumschwung an

Für Samstagabend kündigt sich allerdings schon wieder ein Umschwung an. Die Stürme über dem Nordatlantik* führen milde Warmluft aus dem Süden nach Deutschland. Am Sonntag erreichen die Temperaturen bis zu zwölf Grad war, im Osten ist es kühler. Am Montag werden es im Westen sogar bis zu 18 Grad im, im Osten zehn bis 15 Grad. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

