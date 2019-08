Wetter-Phänomen in Deutschland: Jetstream bringt extreme Stürme

Es ist seit einer Woche zu kalt für die Jahreszeit. Die Hopfenernte ist auf Rekordkurs. alle ersehnen noch etwas Regen, damit die Vegetation weiter so gut gedeiht. Für die Medien bislang ein trauriger Sommer. gerade mal eine Woche lang konnte man die Klimawandelhysterie unter die Leute bringen. Dabei musste man bis Ende Juli warten, um die "Studien" der Klima-Netzwerker endlich unter die Leute bringen zu können. Kein Mensch würde heute irgendetwas über angebliche Hitzerekorde ernst nehmen. Es ist schlicht zu kalt. Inzwischen hat der Wetterdienst den Messrekord von Lingen schon wieder kassiert. Er ist Ergebnis einer Wärmeinsel und daher nicht brauchbar. Gleiches hat man inzwischen für Kitzingen 2015 zugegeben. A propos Extremwetter. Es gibt keine einzige Statistik, in der die Extremwetterzunahme belegbar ist. Jeder seriöse Meteorologe weiß, dass Stürme v.a. bei Abkühlung, nicht bei Erwärmung gehäuft auftreten. Und Hagel- und Hochwasserereignisse treten seit 100 Jahren nicht gehäuft auf. Weder in D, noch weltweit.

Aktuell haben wir 24 Grad, das würde ich nicht als zu kalt einstufen. Für die Medien ist es eher ein guter Sommer, ein Extrem jagd das nächste, Sie sehen doch selbst, es kommt kein einfacher Sturm, nein, es kommen extreme Stürme. Sollen dann diese extremen Stürme in Ihre Extremwetterstatistik aufgenommen werden? Am Montag kommt wieder die extreme Hitze und am Donnerstag der Kälteeinbruch, also alles da was das Herz begehrt. Was machen Sie denn mit der Statistik wenn sie dann doch jemand erstellt? Akzeptieren?