DHL-Bote geht fremd - pikantes Bild aufgetaucht!

Eigentlich um nichts. Dieter Hildebrandt hat mal gesagt: "Bei den Politikern (und ich füge hinzu: auch bei den Presseleuten) geht es darum, mit einem Maximum an Worten ein Minimum an Aussage zustande zu bringen."

Was ist daran "Irre!", wie in der roten kleinen Überschrift? Dürfen sich Kollegen von Lieferdiensten nicht an den Strassenrand setzen und sich unterhalten? Tagelang wird an einer Selbstverständlichkeit herumaktualisiert, "verbotene Liebe", und wie man es noch so ausgrenzen mag; Stimmungsmache oder was soll damit bezweckt werden?