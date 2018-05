DHL-Bote befüllt Packstation - seine Vorgehensweise macht wirklich sprachlos

Ein DHL-Fahrer hat seinen Transporter an einer Packstation ausgeräumt. Er wollte diese mit den Paketen befüllen. Dann hält eine Passantin sein eigenartiges Vorgehen fest.

Harleshausen - Von diesem Paketboten möchte man lieber keine Waren bekommen: Ein DHL-Fahrer hat in Kassel mit einer besonderen Auslieferungsaktion für Aufsehen gesorgt.

Als er eine Packstation befüllen wollte, ließ er Dutzende Sendungen einfach aus seinem Wagen auf die Straße purzeln. Eine Passantin fotografierte, wie der Mann einzelne Pakete hinauswarf.

Passantin hält Kamera auf DHL-Bote

Das Bild macht einfach sprachlos. Ihm schien es nämlich egal zu sein, ob die Ware zerbrechlich war. Ein Sprecher der Deutschen Post erklärte hna.de, der Mitarbeiter sei bereits darauf hingewiesen worden, "dass seine Art des Entladens nicht den Qualitätsansprüchen" des Unternehmens entspreche.

Rücksichtsloser DHL-Bote in Düsseldorf

Erst vor kurzem schockierte ein DHL-Bote mit seinem Verhalten. An einem Kiosk in Düsseldorf räumte er gerade Pakete in seinen Transporter, als ein Büroangestellter die Szenen festhielt. Der Paketbote warf ziemlich rücksichtslos die Sendungen in sein Fahrzeug.

