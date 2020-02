Total ehrliches Geständnis eines DHL-Paketboten: Nach diesem Geständnis kann ihm keiner mehr böse sein

Am 31.01. sollte mein Paket kommen. Ich war zu Hause und habe nachgeschaut, welche Mitteilung in der Sendeverfolgung steht. Es kam die Meldung, es werde zugestellt. Plötzlich ändert sich der Eintrag, es erscheint die Mitteilung, ich sei nicht anzutreffen gewesen. Es hatte keiner geklingelt. Da bin ich runter an den Briefkasten, nichts, kein Zettel von DHL. Ich wohne Parterre und hätte den Briegkastendeckel klappen gehört. 8 Stunden später bin ich trotzdem zu dem Kiosk gegangen, bei dem DHL ihre aus Faulheit nicht zugestellten Sendungen abgibt. Siehe da, das Paket war da. War schon am Vormittag abgestellt wurden, da es 10Kg schwer war. Gestern am 03.03. kam ein Brief von DHL im Umschlag eine Mitteilung, wo ich das Paket abholen soll, da es nicht zugestellt werden konnte, da ich nicht zu Hause gewesen sei. Ich bin der Ansicht, wenn der DHL Angestellte zu faul zum arbeiten ist, soll er doch kündigen. Aber, der DHL Spezi, der normal bei uns ausliefert, war es nicht. Bei ihm gibt es so etwas nicht. Daher, nicht alle bei DHL sind Faulpelze, nur durch solche Versager kommen die guten Leute auch in Verruf.