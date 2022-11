Die Angst vor dem Blackout: Landkreis wählt kuriosen Tipp für den Notfall

Von: Stella Henrich

Ohne Stromversorger geht eigentlich nichts mehr. Daher sollen sich die Bürger mit wichtigen Informationen vorab ausstatten, um sie im Notfall griffbereit zu haben. Ein Kreis im Münsterland denkt voraus. Und rät zu Fondueset und Stövchen.

Münsterland ‒ „Ohne Strom können Sie im Internet nichts googeln. Drucken Sie wichtige Informationen heute schon aus!“ So jedenfalls warnt der Kreis Warendorf im Münsterland seine Bürger auf Instagram vor der drohenden Katastrophe eines „Blackout“.

Gestartet ist die Notfallhilfe im Rahmen einer Kampagne mit dem Slogan „Vorsorge statt Sorge“ am 19. Oktober. Dabei wird die Bevölkerung über einen großflächigen Stromausfall auf der Webseite der Gemeinde informiert und gleichzeitig aufgefordert, bereits vorab selbst aktiv zu werden. Jeder solle sich fragen, „bin ich vorbereitet? Kann ich mir und anderen in Notsituationen helfen?“

Die Angst vor dem Blackout: Wichtige Nummern und Dokumente griffbereit halten

Stromausfälle sind hierzulande zwar meist in wenigen Stunden behoben. In Notsituationen kann das aber auch durchaus einmal mehrere Tage dauern, bis der Strom wieder fließt. Zwar kann eine Powerbank die Zeit während eines Blackouts fürs erste überbrücken, aber irgendwann ist auch bei der Powerbank Schluss.

Daher der Tipp: Pro-aktiv handeln und wichtige Telefonnummern und Adressdaten ausdrucken, um sie im entscheidenden Moment zur Hand zu haben. Dazu können Nummern von Freunden, Familie und Bekannten gehören, aber auch der ärztliche Bereitschaftsdienst, die Rettungswache, die Feuerwehr und der Apotheken-Notdienst. Die Nummer des Stromanbieters gehört natürlich auch auf den ausgedruckten Zettel. In die Dokumentenmappe gehören aber auch Versicherungspolicen, Sparbücher, Kontoverträge und Aktien. Denn auch diese Papiere können im Falle einer echten Katastrophe später entscheidend sein.

Die Angst vor dem Blackout: Tee-Stövchen und Weihnachtsfondue als Notfall-Küchen, wenn in der Küche nichts mehr funktioniert

Die Kampagne geht noch weiter und denkt sogar über Not-Küchen nach. So helfe im Ernstfall nur noch der „Campingkocher oder ein Fondueset“, wenn Herd und Ofen nicht mehr funktionieren. Auch eine Gaskartusche wird angeraten. Obwohl es sich wirklich kein Mensch wahrlich vorstellen kann, im Notfall das Weihnachtsfondue in Betrieb zu nehmen, um ein paar Ravioli aus der Dose im Vorgarten zu erwärmen. Oder auf dem Balkon auf einem Tee-Stövchen ein paar gesunde Haferflocken in Milch zu erhitzen. Selbst wenn der Magen knurrt und der Hunger noch so groß sein sollte.

Richtig gut dagegen scheint der Vorschlag, mit einem Gas- oder Kohlegrill das Essen auf der Straße vorzubereiten. Daher der Tipp: Ausreichend Gas und Kohle zu bevorraten. Und niemals in die Wohnung mit einem solchen Gerät. Dann nämlich drohe akute Vergiftungsgefahr.

Nicht nur der Kreis in Münsterland mit seinen 75 Gemeinden bereitet seine Bürger auf einen akuten Stromausfall vor. Auch viele Kommunen in Bayern sind besorgt und informieren die Bevölkerung über Notfallkonzepte. In Nürnberg zum Beispiel will die Stadt ihre Feuerwehr-Gerätehäuser zu „Leuchttürmen“ machen, in denen die Bürger ihre Beatmungsgeräte aufladen können. Schon jetzt wird beim Überdenken des Szenarios „Blackout“ offensichtlich, dass beispielsweise Krankenhäuser im Falle eines längerfristigen Stromausfalls vor einem enormen Problem stehen, da sie stärker auf Strom angewiesen sind als Privathaushalte.