10 Urlaubsorte, die zu den kriminellsten Städten Europas gehören

Von: Giorgia Grimaldi

Und die Chancen stehen gut, dass auch dein nächstes Reiseziel dabei ist.

Die serbische Crowdsourcing-Onlinedatenbank Numbeo, die Eindrücke über Verbraucherpreise, Immobilien und Lebensqualität sammelt, hat einen europäischen Kriminalitätsindex für 2023 veröffentlicht. Dieser Index soll zeigen, wie unsicher sich die Bewohner in ihrer Stadt fühlen.

Lust auf Abenteuerurlaub? © YAY Images/Panther. Bearbeitung: BuzzFeed Germany

Als Gründe für die Unsicherheit nennen die User meist Korruption, Drogendelikte und Bandenkriminalität. Insgesamt führt die Liste 129 Städte, darunter auch einige Orte, die bei Touristen sehr beliebt sind. Nach aktuellem Stand (17. August 2023) gehören diese Reiseziele dazu.

Barcelona

Platz 29 © philipus/Panthermedia/IMAGO

London

Die britische Hauptstadt landet auf Platz 19 © Zoonar/Ade Zech/IMAGO

Catania

Die historische Hafenstadt in Sizilien wurde von den Usern auf den zweiten Platz gerankt. © robertharding/IMAGO

Paris

Die angebliche Stadt der Liebe belegt im Index Platz elf. Erst vor kurzem ging ein Video eines US-TikTokers viral, der sichtlich enttäuscht über seine Erfahrungen anderen von einem Besuch in Paris abrät.

Ist Paris wirklich so schrecklich? © Christian Offenberg/IMAGO, @malfoy_drayco via TikTok.de

Montpellier

Auf Platz 7 © imageBROKER/IMAGO

Athen

Die griechische Hauptstadt belegt den 13. Platz © Baloncici/Panthermedia/IMAGO

Neapel

Platz 6 © IMAGO/imageBROKER/Günter Gräfenhain

Nizza

Die Kriminalität an der Côte d‘Azur wird mit Platz 14 bewertet © IMAGO/Dylan Meiffret/MAXPPP

Rom

Platz 25 © Panthermedia/IMAGO

Marseille (schon wieder Frankreich?)

Diese französische Hafenstadt belegt den unrühmlichen ersten Platz © privat

Erhebungsmethode des Rankings

Der Index spiegelt das subjektive Sicherheitsempfinden der etwa 100.000 Befragten wider und speist sich nicht aus Kriminalstatistiken der Behörden. Zudem kann jeder mit einem Internetzugang an der Abstimmung teilnehmen. Numbeo gibt zwar auf der Website an, die Daten zu filtern, um Missbrauch oder Verfälschung zu verhindern, aber nicht alle Informationen, etwa, ob die befragten Personen tatsächlich in der Stadt wohnen oder zumindest dort gewesen sind, sind überprüfbar. Letztlich ist Marseille nur „gefühlt“ die kriminellste Stadt Europas.

