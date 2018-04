Krasse Transformation! 25-Jährige besiegt Magersucht - wie sie heute aussieht, ist kaum zu glauben

Aroosha Nekonam (25) litt unter einer schweren Magersucht. Heute ist sie eine Inspiration für tausende Menschen und nicht wiederzuerkennen.

Aberdeen - Die 25-jährige Aroosha Nekonam aus dem schottischen Aberdeen ist für viele Frauen ein riesiges Vorbild: Mit den Fitness-Videos, die sie regelmäßig auf ihrem Youtube Kanal hochlädt, erreicht und inspiriert sie bis zu 100.000 Menschen. Genauso der Instagram-Account der Fitnesstrainerin ist voll mit motivierende Eindrücken aus dem Leben einer Bodybuilderin. Wie extratipp.com* berichtet, stand sie vergangenen Oktober sogar mit 30 anderen Frau aus ganz Großbritannien im Finale um den Titel der Landesmeisterin im Bodybuilding.

+ Die ganze Story über Arooshas früheres Leben und krasse Vorher-Nachher-Bilder gibt es auf extratipp.com.

Wie die amerikanische Cosmopolitan berichtet, lief es bei der 25-Jährigen nicht immer so wie heute - es gab Zeiten in denen sie ihr Leben nicht unter Kontrolle hatte. Denn Aroosha Nekonam litt eine lange Zeit unter starker Magersucht. Das erzählt die junge Jura-Studentin in einem Youtube-Video. Sie möchte so auf die große Gefahr einer Essstörung aufmerksam machen und vor allem, ihre Geschichte an die Welt tragen.

Video: Kampf gegen die Magersucht

Natascha Berger

