Dieses dänische Model ist angeblich zu dick für Louis Vuitton

Ein dänisches Model brüskiert sich auf Instagram über eine Casting-Direktorin bei Louis Vuitton. Sie bekam eine Absage, weil sie angeblich zu dick sei.

München - Eigentlich ist alles da, wo es sein soll und davon auch kein Gramm zu viel - doch Ulrikke Hoyer, ein dänisches Model, bekam eine Absage für eine Louis Vuitton-Show. Grund: Sie sei zu dick und aufgedunsen!

Verständlicherweise empört sich die 20-Jährige mit Kleidergröße 34/36 nun auf Instagram.

Unter ihren Post schreibt sie: „Ich komme gerade aus Tokio/Japan zurück, wo Louis Vuitton eine wundervolle Kreuzfahrt-Show gehalten hat. Nur habe ich es nie nach Kyoto geschafft, da mir die Show abgesagt wurde, weil ich ‚zu dick‘ bin.“

Ihren Erzählungen zufolge nahm sie an der Anprobe für die Show teil und wurde da schon aufgrund ihrer Figur kritisch beäugt. Später bekam sie dann von ihrer Agentin die Information, dass es laut der Assistentin der Casting-Direktorin Ashley Bankow Probleme beim Fitting gab. Sie hätte einen „aufgedunsenen Bauch“ und ein „aufgedunsenes Gesicht“ gehabt.

Angeblich verlangte die Assistentin Alexia Cheval, dass Ulrikke in den nächsten 24 Stunden nur noch Wasser trinken sollte. Kurz darauf kam aber schon die endgültige Absage für die Show und das Model musste sich wohl oder übel in den Flieger nach Hause setzen.

Auf Facebook widmete die 20-jährige Dänin der Geschichte eine noch viel längeren Post und beschreibt dort, mit welcher Selbstverständlichkeit im Modelbusiness junge Mädchen zum Hungern animiert werden: „Sie finden Gefallen an der Macht über junge Mädchen und gehen bis zum Äußersten, um dir eine Essstörung aufzuzwingen.“

Im Gespräch mit dem Online-Portal Business of Fashion meldete sich nun aber auch die angegriffene Casting-Direktorin Ashley Bankow zu Wort: „Ehrlich gesagt glaube ich, dass das ein großes Missverständnis ist“, meinte sie. Ulrikke hätte in einer Show in Paris noch perfekt in ihren Pelzmantel gepasst - in Tokio plötzlich nicht mehr. Da es keine Gelegenheit gab, den Mantel umzuschneidern oder ein neues Teil herauszusuchen, wurde ihr kurzfristig abgesagt. Diese Aussagen wirken allerdings auch nicht besonders einleuchtend.

Auf den sozialen Netzwerken bekommt die Dänin immerhin Zuspruch: „Wo bitteschön bist du aufgedunsen? Das ist lächerlich!“, schreibt beispielsweise eine Nutzerin.

