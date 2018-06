Irre! Was diese Männer hier mitten auf der Straße machen, bringt alle zum Ausrasten

Ein Video aus Darmstadt wird auf Facebook gerade wie wild verbreitet und kommentiert. Denn drei Männer blockieren die halbe Straße - der Grund ist genial.

Darmstadt - Auf Facebook geht gerade ein Video aus Darmstadt durch die Decke, wie extratipp.com* berichtet. Die Aufnahme zeigt drei Männer, die gemütlich an einer Biertischgarnitur sitzen. Vor ihnen - wie soll es auch anders sein - das Bierchen. Ungewöhnlich aber ist: Die Männer sitzen nicht im Biergarten, sondern mitten auf der Straße in der Innenstadt.

+ Mitten auf der Straße machten es sich drei Darmstädter an ihrem Biertisch gemütlich. © Screen shot Facebook

Darmstadt: Witziges Video der Aktion geht auf Facebook viral

Das witzige Video wurde von hessenschau.de geteilt - und innerhalb von drei Stunden schon fast 60.000 mal angesehen. Wie Bernd Hochstädter, der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Südhessen extratipp.com* sagte, ereignete sich das Zusammenkommen der Männer schon vergangenen Freitag - doch jetzt geht die Aktion viral.

Darsmtadt: Autofahrer filmt alles mit seinem Handy

Ein Autofahrer filmte das Spektakel aus seinem Wagen heraus, als er an dem Laden "Come Back" vorbeifuhr. Mitten in der Luisenstraße blockierten die Männer mit ihrem Biertisch und den Bänken zwei ganze Spuren. Neben ihnen parkte ein Polizeiauto, die Beamten sprachen gerade mit den Bier-Liebhabern.

+ Zwei Beamte sprechen mit den Bier-Liebhabern und bitten sie, die Straße zu verlassen. © Screenshot Facebook

Darmstadt: Polizei bittet Männer, die Straße frei zu machen

Ein Lokal-Besitzer hatte zuvor wohl die Polizei gerufen. Als der Streifenwagen an Ort und Stelle ankam, wurden die Männer gebeten,die Straße umgehend zu räumen. Ohne viel Wiederrede packten die dann ihre Sachen und verließen ihren privaten Biergarten mitten auf der Straße. Sie kamen mit einer Verwarnung davon.

+ Ganz brav packten die Männer ihre Sachen und räumten die Straße. © Screenshot Facebook

Bierzeltgarnitur mitten in Darmstadt: Hier gibt es das irre Video

Doch wieso hatten es sich die Männer überhaupt auf der Straße gemütlich gemacht? "Das ist ganz klar: Übermut und Alkohol", so Herr Hochstädter auf Nachfrage von extratipp.com*. Im Netz werden die Jungs auf jeden Fall für ihre Aktion gefeiert: "Auf jeder Kreuzung so eine Aktion und die City ist abgasfrei und viel lustiger.", schreibt ein User. Ein anderer ironischerweise: "Habt ihr alle noch nie ein Straßenfest gesehen?"

Natascha Berger

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.