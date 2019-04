Toyota fährt Frau an – Polizei sucht wichtige Zeugin

Ein Toyota fährt eine Frau im Kreisverkehr an. Nun sucht die Polizei eine wichtige Zeugin. Was hat sie gesehen?

Dietzenbach - Eine Fußgängerin ist am Dienstagnachmittag auf dem Fußgängerüberweg Theodor-Heuss-Ring/Masayaplatz in Dietzenbach von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden, berichtet op-online.de*. Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere eine Frau die ebenfalls am Überweg gestanden und vermutlich den Unfall beobachtet hat.

Gegen 16.50 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Toyota im Kreisverkehr und verließ diesen auf Höhe des Masayaplatzes. Dort überquerte jedoch die 34-Jährige gerade den Überweg. Dann kam zu den Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem Toyota, bei dem sich die Frau verletzte.

Schwerer Unfall in Dietzenbach: Toyota fährt Frau an

Die Frankfurterin klagte anschließend über Schmerzen an der Schulter, teilte die Polizei mit. Die unbekannte Zeugin stand wohl auf der gegenüberliegenden Seite des Zebrastreifens. Sie war bei Eintreffen der Polizeistreife allerdings nicht mehr da. Diese Frau und weitere Zeugen werden gebeten, sich auf der Dietzenbacher Wache unter der Telefonnummer 06074/837-0 zu melden. (chw)

Lesen Sie auch bei op-online.de:

Polizei ermittelt gegen Ex-Eintracht-Star - jetzt spricht sein Nachbar: Razzia in Offenbach: Die Polizei schlägt gegen ein bundesweites Netzwerk von Unterstützern der radikalislamischen Hamas zu. Sie nimmt dabei auch einen Ex-Eintracht-Star ins Visier.

Drängler auf Autobahn - Fahranfänger verliert Kontrolle und baut schweren Unfall: Auf einer Autobahn drängelt ein Autofahrer so lange, bis ein Fahranfänger die Kontrolle über seinen Wagen verliert. Die Folgen sind fatal.

Streit zwischen zwei Frauen an der Fleischtheke führt zur plötzlichen Schlägerei: Ein Streit an einer Fleischtheke eines Lebensmittelmarktes führte zu einer Schlägerei zwischen zwei Frauen.

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.