Diskussion über Corona-Isolationspflicht: Welche Regeln gelten in den Bundesländern?

Von: Stefanie Fischhaber

Drei Bundesländer haben die Isolationspflicht für Corona-Infizierte bereits abgeschafft. Hessen soll folgen. Welche Pläne die Bundesländer verfolgen, im Überblick.

München - Mit Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein haben nun schon drei Bundesländer in Deutschland die Isolationspflicht für Corona-Infizierte abgeschafft. Das heizte die Diskussion um die Quarantäne an. Bundesweit einheitliche Regelungen gibt es bislang noch nicht. Die FDP spricht sich für eine deutschlandweite Abschaffung der Isolationspflicht aus, andere sorgen sich über steigende Corona-Zahlen. Ein Überblick über die Pläne der Bundesländer.

Isolationspflicht für Corona-Infizierte gekippt: In diesen Bundesländern gibt es Lockerungen

Seit Donnerstag (17. November) gilt für Corona-Infizierte in Schleswig-Holstein keine Isolationspflicht mehr. Infizierte müssen sich künftig nicht mehr für fünf Tage isolieren. Außerhalb der eigenen Wohnung gilt lediglich eine fünftägige Maskenpflicht in Innenräumen.

Auch die südlichen Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg haben die Isolationspflicht gekippt. Hier gilt eine Maskenpflicht für Infizierte. Zudem dürfen positiv Getestete unter anderem keine medizinischen oder pflegerischen Einrichtungen betreten - weder als Besucher noch als Personal. Grundsätzlich gelte aber noch immer: „Wer krank ist und Symptome hat, sollte wie bisher auch zu Hause bleiben und sich krankschreiben lassen“, sagte der Gesundheitsminister von Baden-Württemberg, Manne Lucha.

Lockerungen bei der Isolationspflicht gibt es in diesen Ländern:

Bayern

Baden-Württemberg

Schleswig-Holstein

Hessen (ab 23. November)

In Hessen soll die Isolationspflicht in der kommenden Woche wegfallen. Anfang nächster Woche wolle das Kabinett einen entsprechenden Beschluss fassen, teilte die Staatskanzlei am Freitag (18. November) mit. Die Isolationspflicht könnte damit schon am Mittwoch (23. November) fallen. Als Begründung führte das hessische Sozialministerium an, dass bereits viele Menschen in Deutschland geimpft seien oder eine Infektion durchgemacht hätten. Zudem wurde auf die zurückgehenden Infektionszahlen verwiesen.

Kritik aus Rheinland-Pfalz - 12 Bundesländer bleiben vorerst bei Isolationspflicht

Aus Rheinland-Pfalz gibt es hingegen Kritik an der Corona-Politik der anderen Länder. Der Gesundheitsminister des Landes kritisierte vor allem, dass Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein einfach vorpreschten. Rheinland-Pfalz will erst zum Ende der aktuellen Regelung, Anfang Dezember, über ein Ende der Isolationspflicht entscheiden. „In einer solchen Frage und grade in der Unsicherheit der Pandemie geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit“, sagte Gesundheitsminister Horb.

Die übrigen Bundesländer bleiben zunächst bei der aktuellen Isolationspflicht. Dazu gehören das Saarland, Sachsen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Bremen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Hier müssen positiv getestete Personen für fünf Tage in Quarantäne bleiben.

In Berlin und Nordrhein-Westfalen beträgt die Isolationszeit sogar noch zehn Tage. Hier können sich Infizierte erst nach fünf Tagen freitesten, wenn sie symptomfrei sind. In Berlin könnte die Isolationspflicht Mitte Dezember fallen, wenn der Senat über neue Corona-Regeln nachdenkt. (sf mit dpa)