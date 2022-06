Szene sorgt für Diskussionen: Pixar-Kinofilm „Lightyear“ in einigen Ländern nicht zu sehen

Von: Tom Offinger

Mit „Lightyear“ kommt der nächste große Film aus dem Hause Disney und Pixar in die Kinos. Auf der arabischen Halbinsel regt sich deutlicher Widerstand gegen den Zeichentrickfilm.

Riad/München - Film-Gigant Disney produziert weiter einen Kinofilm nach dem anderen. Mit dem Zeichentrickfilm „Lightyear“ steht schon der nächste vielversprechende Blockbuster in den Startlöchern. Während der Streifen aus dem Disney-zugehörigen Unternehmen Pixar in Deutschland wohl in einem Großteil der deutschen Kinos zu sehen sein wird, werden einige Fans auf der arabischen Halbinsel leer ausgehen.

Disney-Film „Lightyear“: Muslimische Länder zeigen Blockbuster nicht

Wie die US-amerikanische Zeitschrift Variety berichtet, werden zahlreiche muslimisch geprägte Länder, darunter Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Malaysia, „Lightyear“ nicht in ihren Kinos zeigen. Grund dafür ist eine gleichgeschlechtliche Kussszene in dem Zeichentrickfilm, der sich um die Vorgeschichte der aus „Toy Story“ bekannten Figur Buzz Lightyear dreht.

Neben der namensgebend Hauptfigur kommt auch der lesbischen Raumfahrerin Alisha eine tragende Rolle zu, die während einer Szene ihre Partnerin auf den Mund küsst. In den Vereinigten Arabischen Emiraten rutschte der Film dennoch zuerst durch die Zensur, allerdings häufte sich im Anschluss die Kritik in den sozialen Medien. Ein Gros der Kritiken drehten sich um die „Beleidigung von Muslimen und dem Islam“, heißt es bei Variety.

Disney-Film „Lightyear“: Unternehmen wollte Blockbuster selbst zensieren

In Saudi-Arabien hatte es Pixars Mutterkonzern Disney gar nicht erst versucht, den Film durch die Zensur zubringen. Auch andere Titel des Hauses wie „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ oder „Eternals“ waren jüngst wegen homosexuellen Figuren nicht gezeigt worden.

Disney hatte zuvor selbst versucht, die Szene zu zensieren. Ein offener Brief von Pixar-Mitarbeitern führte dann zu einem Umdenken bei dem Film- und Entertainment-Giganten. Das Schreiben hatte Disney Vorbehalte gegen „fast jeden Moment offenkundig homosexueller Zuneigung“ vorgeworfen und trafen das Unternehmen, das sich sonst betont divers und tolerant zeigt, schwer.

„Lightyear“ ist ab dem 16. Juni in den deutschen Kinos zu sehen. (to)