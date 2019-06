Ford mitten auf Kreuzung auf Holzpaletten „geparkt“ - Polizei ermittelt

An einer Kreuzung in Dörpstedt (Schleswig-Holstein) haben Unbekannte über Nacht ein Auto geparkt - auf 13 Holzpaletten. Nun ermittelt die Polizei.

Dörpstedt - Da war wohl ein „Künstler“ ziemlich auf dem Holzweg: An einer Kreuzung in Dörpstedt (Schleswig-Holstein) haben Unbekannte über Nacht auf spektakuläre Art ein Auto geparkt. Der Ford wurde auf 13 übereinander gestapelten Holzpaletten in der Nacht auf Dienstag an einer Kreuzung abgestellt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Kleinwagen schwebte in einer Höhe von 1,7 Metern über dem Asphalt. Das Fahrzeug und die Paletten stammten von einem nahegelegenen Hof. Die Polizei vermutet, dass die „unbekannten Künstler“ für ihr Werk einen Gabelstapler verwendet haben.

Ford auf Holzpaletten - kurios, aber gefährlich

Die Polizei hatte für diese Aktion allerdings überhaupt kein Verständnis. Was auf den ersten Blick lustig aussieht, sei hochgradig gefährlich. Bereits ein leichtes Touchieren des Turms hätte einen schweren Unfall auslösen können.

Die Polizeistation Kropp ermittelt nun wegen des "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr" und bittet um Hinweise zu den Verursachern unter der Telefonnummer: 04624-4506680.

