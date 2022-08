Doha: Die Hauptstadt von Katar

Teilen

Doha, Hauptstadt von Katar © philipus / IMAGO

Doha ist die Hauptstadt des Emirates Katar und beherbergt 1,2 Millionen Einwohner. Die Küstenstadt ist das Zentrum von Geschichte, Politik und Kultur Katars.

Doha – Mitten in einer lebensfeindlichen Umgebung wie der Wüste von Katar entstand die Millionenstadt Doha, die heute die Hauptstadt des souveränen Emirats Katar ist. Die Politik des Landes wird von Emir Tamim bin Hamad Al Thani bestimmt. Die reiche Geschichte ist nicht nur für Touristen interessant. Das Land verfügt über eine florierende Wirtschaft und ist im Jahr 2022 Gastgeber der Fußball-WM.

Doha: Auf Wüstensand gebaute Millionenstadt

In einer Bucht auf der arabischen Halbinsel liegt die Hauptstadt des Emirats Katar. Tatsächlich bedeutet der Name „Doha“ auf Arabisch ebenfalls „Die Bucht“. In Doha leben offiziell rund 1,2 Millionen Menschen. Die Bevölkerung vergrößert sich aber deutlich, wenn man die Einwohner der angrenzenden Stadt Ar-Rayyan hinzuzählt. Die Nachbarstadt grenzt de-facto bereits auf einer großen Fläche an Doha an. Die Städte wachsen seit Jahren zusammen und beheimaten zusammen eine Bevölkerung von knapp 2 Millionen Menschen.

Doha allein hat eine Fläche von ca. 234km², was in Deutschland am Ehesten mit der Ruhrgebietsmetropole Duisburg vergleichbar wäre. Doha ist im nationalen Kontext jedoch deutlich bedeutsamer. Die Küstenstadt bildet das Zentrum von Politik, Geschichte und Kultur des Landes.



In der Wüste gelegen, herrscht in Doha ganzjährig eine hohe Temperatur vor. Im langen Sommer, welcher sich von April bis Oktober erstreckt, kommt es nicht selten zu Temperaturanstiegen über die 50 Grad Celsius Marke. Einen großen Teil Ihrer Energie verwendet die Stadt deshalb auf die Kühlung von Innenräumen.

Doha: Die Geschichte von Gründung und Protektorat

Während die arabische Halbinsel nachweislich bereits in der Steinzeit besiedelt war, ging heutige Hauptstadt Doha aus der damaligen Siedlung Al Bidda hervor. Geschichtlich bedeutend ist die Ansiedlung von Beduinen im 18. Jahrhundert aus dem heutigen Saudi-Arabien unter denen sich auch die heutige Fürstenfamilie Al Thani befand.

Diese wiederum befanden sich in Auseinandersetzungen mit strenggläubigen Wahhabiten und dem nahegelegenen Inselstaat Bahrain. Durch die anhaltenden Auseinandersetzungen im Seegebiet vor Katar entstand eine florierende Piraterie, die dem Handel und Transport zu Wasser nicht besonders zuträglich war. Aus diesem Grund schaltete sich Großbritannien ein und schloss mit Katar 1867 einen Protektoratsvertrag. Die Präsenz der Großmacht im Golf sorgte für eine Entspannung der Gemengelage und der Handel konnte wieder ungestört entfalten.

1939 wurden in Katar Ölvorkommen entdeckt und der künftige Wohlstand des kleinen Landes war besiegelt. Eine rapide soziale und infrastrukturelle Entwicklung setzte ein. 1971 wurde Katar wieder unabhängig von Großbritannien und die Truppen wurden durch die Politik aus dem Land abgezogen. Das kleine Land präsentiert sich seitdem als eines der dynamischsten und liberalsten in der Region.

Doha: Eine Hochburg der Wirtschaft am Golf

Die Wirtschaft in Doha und Katar ist massiv von den Exporten fossiler Brennstoffe abhängig. 70% der Einnahmen des Staates kommen aus diesem Wirtschaftszweig. Ein Großteil der Unternehmen sind in staatlicher Hand bzw. in der Hand der Herrscherfamilie.



Der erste Fund von Öl in der Geschichte von Katar im Jahre 1939 katapultierte den Wohlstand des Landes auf ungeahnte Höhen. Bis dahin war das Land und dessen Bevölkerung verarmt. Da allerdings klar ist, dass Öl und Gas nicht in unendlicher Menge vorhanden sind versucht das Land seine Einnahmen zu diversifizieren. So investiert das Land vor allem in die Chemieindustrie und Landwirtschaft. Durch fortschrittliche Technologien ist es möglich auch in der Wüstenregion Produkte anzubauen. Weitere Wirtschaftszweige, auf die die Politik künftig noch mehr setzen will, sind: Düngemittel, Stahlproduktion & Tourismus.



Die Einnahmen aus der Öl & Gasproduktion werden in Katar außerdem gewinnbringend verwaltet. Der Staatsfonds Qatar Investment Authority legt die staatlichen Einnahmen an den Weltmärkten an. Seine größten Beteiligungen hat der Fonds, der von einem Mitglied der Al Thani Familie ins Leben gerufen wurde, am deutschen Volkswagen Konzern. Dem Staat gehören über 15% des Unternehmens. Außerdem gehören Katar 20% des Londoner Flughafens Heathrow und das Fußball Team Paris Saint-Germain. Der Staatsfonds hat eine Größe von etwa 450 Milliarden USD.

Doha: Politik

Die meiste Macht in Doha liegt nach wie vor bei der Herrscherfamilie rund um Emir Tamim bin Hamad Al Thani. Ein Parlament oder politische Parteien gibt es nicht. Das einzige politische Instrument, bei dem die Bürger ein Mitspracherecht haben sollen, ist die Beratende Versammlung, die sogenannte Madschlis asch-Schura. Die Wahlen der Versammlung wurden jedoch oft verschoben und 2017 kündigte der Emir an, die Wahlen seien in Vorbereitung. Stattgefunden haben diese Wahlen allerdings bis zum heutigen Tage nicht. Laut Demokratieindex belegt Katar einen Platz in den hinteren 25% und gilt als autoritäres System.



Die Bevölkerung des Golfemirates besteht hauptsächlich aus Immigranten. Die massiven Investitionen in die staatlichen Unternehmen und Infrastruktur sorgten in der Geschichte des Landes für einen großen Bedarf an Arbeitskräften. So kam es dazu, dass die Kataris in Ihrem Land immer mehr zur Minderheit wurden. Heute macht Ihr Anteil nur noch um die 10% aus. Der Großteil der Bevölkerung kommt aus Indien, Bangladesch, Nepal und Sri Lanka. Die Arbeitsbedingungen werden von internationalen Organisationen immer wieder kritisiert.

Doha: Fußball Weltmeisterschaft 2022

2010 entschied die FIFA, dass die Endrunde der Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar stattfinden sollte. Von Anfang an umstritten, sorgen in den letzten Jahren immer wieder Schlagzeilen von menschenfeindlichen Arbeitsbedingungen und tödlichen Unfällen auf den Baustellen der Stadien für Druck auf die Politik. Auch die Gesetze zum Thema Frauenrechte und Homophobie werden nicht nur in der Fußballszene heiß diskutiert. Zu guter Letzt ist die notwendige Klimatisierung der Stadien in die Kritik geraten, ohne die ein Spielbetrieb kaum stattfinden kann. Versuchte Boykotte verschiedener Gruppierungen liefen ins Leere und so wird aller Voraussicht nach jede im Vorfeld qualifizierte Mannschaft auch am Turnier teilnehmen.



Für die WM wurden 8 Stadien als Austragungsorte präsentiert. 6 davon sind komplette Neubauten, die extra für die Veranstaltung gebaut wurde. 2 wurden umfassen renoviert und vergrößert. Die meisten Stadien gibt es rund um Doha, sodass alle Wege zu den verschiedenen Stadien kurz sind. Laut dem Organisationskomitee werden die Stadien in modularer Bauweise errichtet, sodass diese nach Bedarf zurück oder abgebaut werden können. Das Investitionsvolumen im Zusammenhang mit der WM soll sich auf etwa 50 Milliarden Dollar belaufen. Der Anstoß zum ersten Spiel wird am 21.11.2022 stattfinden, das Endspiel am 18.12.2022.

Doha: Sehenswürdigkeiten & Tourismus

In Doha gibt es einige besondere Sehenswürdigkeiten zu bestaunen. Dazu gehören unter anderem:



Souq Waqif

Das authentische Marktgebäude zieht große Besucherströme an und man kann dort sowohl lokale Spezialitäten kaufen als auch in Restaurants oder Shisha-Lounges verweilen. Laut eigener Auskunft der letzte authentische Souq auf der arabischen Halbinsel. Eine Möglichkeit ein Stück Geschichte zu erfahren.



Museum of Islamic Art

Dieses Museum liegt auf einer künstlichen Insel vor Doha und erstreckt sich über 45.000m². Es eröffnete 2008 und enthält einige der wichtigsten Ausstellungsstücke zum Thema islamische Kunst.



Katara Cultural Village

In diesem Kulturzentrum haben viele kunstschaffende Unternehmen des Emirats Ihren Sitz. Eröffnet wurde es im Rahmen des Doha Tribeca Film Festivals in 2010. Viele bedeutende Events finden hier statt.



The Pearl Qatar

Die künstliche Insel liegt etwa 300m vor Doha und beherbergt einige der luxuriösesten Häuser und Hotels in Doha. Auf dieser Fläche dürfen auch ausländische Investoren Grundstücke erwerben. Man kann die Insel besuchen, um in eines der Hotels einzuchecken oder um in einem der vielen Restaurants und Beach Clubs seinen Tag zu verbringen.



The Corniche

Wer Lust hat auf einen längeren Spaziergang ist auf dieser 7 Kilometer langen Promenade vor Doha gut aufgehoben. Die komplette Doha Bay kann über diesen Weg erkundet werden.