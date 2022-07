Gletscherabbruch in Dolomiten: Zahl der Toten steigt auf sieben – Deutsche unter den Verletzten

Von: Martina Lippl

Von einem Gletscher in den Dolomiten sind gewaltige Eisbrocken abgebrochen. Rettungskräfte haben eine weitere Leiche entdeckt. Die Suche nach den Vermissten geht weiter. Alle Infos im News-Ticker.

Update vom 4. Juli, 13.26 Uhr: Die Zahl der Todesopfer ist inzwischen auf sieben gestiegen, berichtet die italienische Zeitung Corriere.it. Eine weitere Leiche sei von den Rettungskräften geborgen worden, berichtet italienische Medien übereinstimmend. Im Moment gibt es demnach 19 bestätigte Vermisste. Von acht Verletzten befinden sich zwei in einem kritischen Zustand, teilt die italienische Nachrichtenagentur Ansa mit. Von den Todesopfern konnten vier identifiziert werden. Es sind drei Italiener, darunter zwei Bergführer. Am Marmolata-Gletscher geht die Suche nach möglichen weiteren Verschütteten am Montag weiter.

Ein Wanderer, der den Gletscherabbruch überlebte, spricht von einem „Wunder“. „Es gab einen dumpfen Lärm, dann kam ein Meer aus Eis herab“, erzählt Steffano im Corriere.it. Er sei in dem Moment etwas höher als die Opfer gewesen. „Es ist nutzlos zu rennen, Du kannst nur beten, dass es nicht Deinen Weg kreuzt.“ Er und sein Begleiter hätten sich in eine Hocke gekauert und einander „fest umarmt, als das Eis vorbeirauschte“.

Gletscherabbruch in Dolomiten: 20 Menschen vermisst – auch Deutsche unter den Verletzten

Update vom 4. Juli, 12.11 Uhr: Die beiden deutschen Bergsteiger sind unter den Verletzten. Ein 67 Jahre alter Mann und eine 58 Jahre alte Frau würden im Krankenhaus auf einer Intensivstation behandelt werden. Beide würden eng überwacht, teilte die örtliche Gesundheitsbehörde am Montagmittag mit.

Nach dem Gletschersturz in den Dolomiten ermittelt jetzt die Oberstaatsanwaltschaft. „Im Moment gibt es 17 Vermisste, 8 Verletzte, 2 davon in sehr ernstem Zustand. Von den Verletzten sind 2 deutsche Staatsangehörige. Die Opfer sind derzeit 6, von denen 4 identifiziert wurden“, erklärt Oberstaatsanwalt von Trient, Sandro Raimondi im italienischen TV-Sender Rai. Im Zusammenhang mit der Tragödie sei eine Ermittlungsakte gegen Unbekannt wegen schuldhafter Katastrophe eröffnet. Die Oberstaatsanwaltschaft befürchtet, dass die Zahl der Opfer noch steigen wird.

Unter den Todesopfern soll sich ein 27-Jähriger befinden. Kurz vor dem massiven Eissturz soll er noch ein Selfie an seinen Bruder geschickt haben. Seitdem herrscht Stille, es gäbe keine Neuigkeiten. Auch ein Bergführer (51) aus Norditalien soll bei dem Gletschersturz ums Leben gekommen sein.

Die Marmolata (3.343 Meter) ist der höchste Berg der Dolomiten und Teil der Marmolatagruppe.

(3.343 Meter) ist der höchste Berg der Dolomiten und Teil der Marmolatagruppe. Der Marmolata-Gletscher zählt zu einem der größten in den italienischen Alpen und befindet sich auf der Nordseite der Marmolatagruppe, die in den Provinzen Trient und Belluno liegt.

zählt zu einem der größten in den italienischen Alpen und befindet sich auf der Nordseite der Marmolatagruppe, die in den Provinzen Trient und Belluno liegt. Katastrophe an der Marmolata: Felsbrocken und Eisblöcke lösten sich am Sonntagnachmittag (3. Juli) in der Nähe von Punta Rocca an der Aufstiegsroute zum Gipfel. Mehrere Seilschaften befanden sich in dem Gebiet.

Rekord-Temperaturen auf dem Gletscher an der Marmolata

Update vom 4. Juli, 11.40 Uhr: Einen Tag nach dem Eissturz an der Marmolata ist das Ausmaß der Tragödie noch schwer zu fassen. Auf dem Gipfel der Marmolata (3.343 Meter) seien in den vergangenen Tagen Temperaturen über zehn Grad gemessen worden, berichten italienische Medien. Ungewöhnliche Temperaturen für diese Jahreszeit, so ein Sprecher der Bergretter im italienischem Fernsehsender Rai. Die extreme Hitzewelle in Italien seit Ende Juni könnte ebenfalls dazu beigetragen haben, dass ein sogenannter Sérac, ein Turm aus Gletschereis, abbrach.

Mit einer Geschwindigkeit von 300 Kilometern pro Stunde sind die Eismassen vom Mamolata-Gletscher in die Tiefe gestürzt, berichtet Rai. Der italienische Fernsehsender beruft sich auf Maurizio Fugatti, Regierungschef von der Region Trentino. Eine 200 Meter lange Eisfront mit einer Höhe von 60 Metern und einer Tiefe von 80 Metern sei immer noch mit dem Berg verbunden. Die etwa zwei mit Eis gefüllten Fußballfeldern wären einer Neigung von 45 Grad ausgesetzt.

Gletschersturz in den Dolomiten: Zwei Deutsche sollen involviert sein

Bozen – Plötzlich donnerten Eis, Schnee und Geröll ins Tal. Mindestens sechs Bergsteiger sterben. 20 Menschen werden derzeit noch vermisst. Auch Deutsche sind nach neuesten Erkenntnissen in das Unglück involviert.

Die Retter haben kaum noch Hoffnung unter den Eis-, Schnee und Felsmassen weitere Überlebende zu finden. Auf dem Parkplatz am Fuße des Bergmassivs, wurden die Autos kontrolliert, um herauszufinden, ob und wie viele Menschen noch fehlten, twitterte die Bergrettung SUEM Veneto. 18 Menschen seien von dem Gipfel von Punta Rocca am Sonntag evakuiert worden. „Die Marmolata ist für die Öffentlichkeit gesperrt.“

Auf der Marmolata in der norditalienischen Region Trentino ist es am Sonntag zu einem massiven Gletscherbruch gekommen. Nach dem folgenschweren Gletschersturz in Norditalien geht das Auswärtige Amt davon aus, dass Deutsche in das Unglück involviert sind, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Nach bisherigem Stand handle es sich um zwei Personen, sagte eine Sprecherin am Montag. Weitere Angaben machte das Auswärtige Amt zunächst nicht. Der Honorarkonsul in Bozen und die deutsche Botschaft in Rom stünden im ständigen Austausch mit den italienischen Behörden, hieß es weiter.

Extrembergsteiger Reinhold Messner zur Dolomiten-Tragödie: Vorfälle wie an der Marmolata „werden wir häufiger sehen“

Extrembergsteiger und Umweltschützer Reinhold Messner sieht in dem Unglück eine Folge des Klimawandels und der Erderwärmung. „Diese fressen die Gletscher weg“, sagte der 77-Jährige im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa.

An den Abbruchkanten der Gletscher bilden sich dann sogenannte Eistürme - Seracs genannt - „die so groß sein können wie Wolkenkratzer oder Häuserzeilen“, erklärte Messner. Vorfälle wie an der Marmolata „werden wir häufiger sehen“, prognostizierte er, denn „heute gibt es viel mehr Fels- und Eisabbrüche als früher“.

Gletschersturz in Dolomiten: Einsatzkräfte berichten von schrecklichen Szenen

Und diese können dann furchtbare Folgen haben wie am Sonntag auf dem Massiv an der Grenze zwischen den Regionen Trentino-Südtirol und Venetien. Der sichtlich geschockte Bergretter Luigi Felicetti berichtete von dem Einsatz: „Als wir vor Ort ankamen, bot sich uns ein unglaubliches Bild. Überall lagen Eisblöcke und riesige Steine.“

Die Nachrichtenagentur Ansa zitierte Ermittler, wonach sich an dem Berg ein „unvorstellbares Blutbad“ abgespielt habe, nach dem „es schwer sein wird, die Identität der Opfer festzustellen, denn die Körper wurden zerstückelt“ von den Eis- und Steinbrocken.

Nach Gletschersturz auf der Marmolata: Italiens Regierungschef Dragi reist zum Unglücksort

Italiens Ministerpräsident Mario Draghi reist am Montag nach dem Gletschersturz mit mindestens sechs Toten in Norditalien in die Nähe des Unglücksortes. Der 74 Jahre alte Regierungschef will gegen Mittag in Canazei eintreffen, wo die Behörden ein Lagezentrum eingerichtet haben, wie Draghis Amtssitz in Rom mitteilte. Dort solle er zusammen mit dem Chef des Zivilschutzes über die Lage informiert werden.

Der Berg liegt auf der Grenze der Regionen Venetien und Trentino-Südtirol. Italiens Staatschef Sergio Mattarella telefonierte mit den Präsidenten der beiden Regionen, um seine Anteilnahme auszudrücken, wie der Quirinalspalast am Montag mitteilte.(ml/dpa)