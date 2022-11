Trump ist zurück auf Twitter: Musk entsperrt Profil des Ex-US-Präsidenten – „Das Volk hat gesprochen“

Donald Trumps Twitter-Account war seit 2021 gesperrt. Elon Musk hat ihn wieder freigeschaltet. Dem neuen Twitter-Chef genügte eine User-Umfrage.

San Francisco – Der neue Twitter-Chef Elon Musk hat nach einer Abstimmung unter Nutzern das Profil des Ex-Präsidenten wieder freigegeben: Trumps Twitter-Profil war am Samstag (Ortszeit) im Internet wieder zu sehen. Der Ex-Präsident Donald Trump hatte allerdings zuvor wiederholt, nicht zu Twitter zurückkehren zu wollen. Die Freigabe erfolgte vier Tage nachdem Trump verkündet hatte, 2024 erneut für die US-Präsidentschaft zu kandidieren.

Twitter-Chef Elon Musk: „Das Volk hat gesprochen. Trump wird wieder zugelassen“

Musk hatte Twitter-Nutzer zuvor in einer 24-stündigen Online-Umfrage abstimmen lassen, ob sie eine Rückkehr Trumps befürworten. Die Befragung war allerdings nicht repräsentativ. An der von Musk auf 24 Stunden angesetzten Umfrage nahmen rund 15 Millionen Nutzer teil, während der Dienst nach jüngsten verfügbaren Angaben auf mehr als 230 Millionen täglich aktive Nutzer kommt. Für Trumps Rückkehr sprach sich dabei eine knappe Mehrheit von 51,8 Prozent aus.

„Das Volk hat gesprochen. Trump wird wieder zugelassen“, twitterte Musk am Samstag. Wenige Minuten nach Musks Ankündigung war Trumps Profil im Internet zu sehen. Der letzte Eintrag stammte vom 8. Januar 2021.

Trump ist seit Januar 2021 von Twitter verbannt. Er hatte am 6. Januar Sympathie für seine Anhänger bekundet, die das Kapitol – den Sitz des US-Parlaments in Washington – erstürmt hatten. Dort sollte der Wahlsieg von Joe Biden offiziell besiegelt werden. Wegen des Angriffs geschah dies erst Stunden später.

Trump will nicht zurück zu Twitter

Trump will allerdings gar nicht auf die Plattform mit dem blauen Vogel zurückkehren. Ihm gefalle es bei seiner selbst gegründeten Twitter-Kopie Truth Social viel besser. Auch am Samstag empfahl er seinen Anhängern dort zwar, an der Umfrage teilzunehmen, schrieb aber dazu: „Wir gehen nirgendwo hin. Truth Social ist besonders!“

In einer Videoansprache am Samstag bei einer Versammlung in Las Vegas bekräftigte Trump dies erneut. Über Elon Musk sagte er: „Ich mag ihn (...), er ist ein Charakter und ich mag Charaktere.“ Die Umfrage sei beeindruckend, „aber ich habe (...) Truth Social.“ Auf die Frage, ob er zu Twitter zurückkehren würde, sagte Trump, er sehe keinen Grund dafür.

Neu Twitter-Chef Elon Musk entsperrt weitere Profile

Einige seiner Verbündeten begrüßten die Freischaltung seines Profils. „Willkommen zurück, @realdonaldtrump!“, twitterte etwa der Republikaner Paul Gosar am Samstag. Zuvor hatte Musk verkündet, die Konten der Komikerin Kathy Griffin, des Psychologen Jordan Peterson und der konservativen Parodie-Seite „Babylon Bee“ seien „wieder eingesetzt worden“.

„The Babylon Bee“ und Peterson waren im März beziehungsweise August wegen Verstößen gegen die Twitter-Richtlinien gesperrt worden – sie hatten sich über Transgender lustig gemacht. Griffin war erst kürzlich gesperrt worden, nachdem sie die neuen, gelockerten Twitter-Regeln genutzt hatte, um ihren Benutzernamen in „Elon Musk“ zu ändern.

„Hardcore-Ultimatum“ bei Twitter: Elon Musk wird auf einen Streich Hunderte Mitarbeiter los

Musk hatte Twitter Ende Oktober für 44 Milliarden Dollar (rund 43 Milliarden Euro) übernommen. Kritiker befürchten, dass er den Kampf gegen die Verbreitung von Hassbotschaften und Falschnachrichten bei Twitter drastisch beschränken könnte.

Seitdem Elon Musk die Social-Media-Plattform Twitter übernommen hat, befindet sich der Messengerdienst im wohl größten Umbruch seines bisherigen Bestehens. (afp/dpa/ml)