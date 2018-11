Leiche „Stella“ gefunden - Polizei weiß nicht, wer die tote Frau ist

Eine tote junge Frau stellt die Polizei in Dortmund vor ein Rätsel. Noch ist die Identität der Frau unklar. Die Ermittler haben ein neues Foto der Leiche veröffentlicht.

Leiche von „Stella“: Polizei veröffentlicht neues Bild der toten Frau

Update vom 20. November 2018: Die Polizei in Dortmund hat nun ein weiteres Bild der unbekannten Toten veröffentlicht. Bisher hat sich zu „Stella“, wie die Frau genannt wird, noch niemand gemeldet.

+ Die Polizei in Dortmund hat ein neues Bild der unbekannten toten Frau veröffentlicht.

Wer kennt „Stella“? Polizei veröffentlicht Foto der Leiche

Meldung vom 16. November 2018: Die junge Frau wurde am Samstag (10. November) in einem leerstehenden Haus in Dortmund-Aplerbeck gefunden, berichtet die Polizei Dortmund. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass die Frau eines natürlichen Todes gestorben ist.

Achtung! Weiter unten finden Sie das Foto der Leiche. Es könnte unter Umständen verstörend auf Sie wirken.

Doch noch ist die Identität der Verstorbenen unklar. Der Polizei sei lediglich bekannt, dass sie englisch gesprochen habe und "Stella" genannt wurde. Sie war vermutlich 25 bis 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Sie soll etwa 50 Kilogramm gewogen haben. Nun hat die Polizei ein Foto der Leiche veröffentlicht und bittet um Hinweise. Das Foto finden Sie am Ende des Artikels.

„Stella“: Die tote Frau trug Jeans und T-Shirt

Die Frau trug zuletzt dunkle Jeans und ein graues T-Shirt mit Motiv. Bei sich hatte sie zudem eine dunkelbraune Winterjacke der Marke Wellensteyn sowie eine Tasche, in der sich Designerkleidung befand.

Wer Angaben zu der Verstorbenen machen kann, soll sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei melden: 0231/132 7441.