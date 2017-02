Drama in Thailand: Deutsches Paar stirbt

Sie hatten keine Chance: Ein deutsches Ehepaar ist in Thailand bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Bangkok - Bei einem Verkehrsunfall in Thailand ist ein deutsches Paar ums Leben gekommen. Die 64 Jahre alte Frau und ihr 74-jähriger Ehemann wurden in dem Urlauberort Cha Am mit ihrem Motorrad von einem Auto erfasst, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie waren auf der Stelle tot.

Das Paar lebte nach diesen Angaben bereits seit längerer Zeit in Cha Am, einer Stadt am Golf von Thailand, etwa 170 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Bangkok. Der Fahrer des Autos und seine Begleiterin blieben unverletzt. Der Unfall ereignete sich am Dienstag.

dpa

Rubriklistenbild: © AFP