Unfall mit vier Toten und mehreren Schwerverletzten auf der B3 bei Dransfeld: "Ein reines Trümmerfeld"

Terror-Angst in Berlin: Polizei räumt Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz - alles nur eine Verwechslung

Aufregung in Berlin: Die Polizei räumte am Abend den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz und die Gedächtniskirche. Auslöser war offenbar eine Verwechslung bei einer …