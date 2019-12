Drei Bikini-Damen an der Kasse: Pikantes Detail auf diesem Foto sorgt für Diskussionen

Was is daran jetzt wieder pikant oder gehts nur wieder um Clickbait?

Was ist denn an diesem unangenehmen Foto-Detail verwerflich ?, auch jemand mit Fußfessel selbst wenn man es überklebt, hat ein Recht Baden zu gehen oder sich in der Öffentlichkeit zu bewegen, unangenehm finde ich die Menschen, die direkt neben einem auf der Straße, erst Recht im Bus, im Supermarkt usw. Gähnen und den Mund dabei bis zum geht nicht mehr aufmachen, und es nicht für nötig halten die Hand vor den Mund zu nehmen, das ist echt widerlich.