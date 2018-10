Foto-Panne? Polizistin postet Bild im Badeanzug, der entschieden zu durchsichtig ist

Ist Adrienne Koleszar aus Dresden die heißeste Polizistin Deutschlands? Die beurlaubte Ordnungshüterin hat jetzt ein besonders heißes Bild gepostet.

Update vom 30. Oktober: Adrienne Koleszar ist wieder daheim. Die Polizistin, die sich beurlauben ließ, um zu reisen und ihren Instagram-Ruhm zu forcieren, genießt nach einem ausführlichen Trip die heimischen vier Wände (siehe unten). Am Montag postete sie aber noch mal ein Bild, das in der Ferne aufgenommen wurde. „LÜCKENFÜLLER | Happy Monday. Morgen Dienstag. Ende“, schrieb sie zu dem Foto, das sie in einem gläsernen Pool zeigt.

Die transparente Wand zeigt nicht nur Einblicke in den Pool. Sondern auch auf das knappe Stöffchen, das die Dresdnerin am Körper trägt. Der Badeanzug ist in der sogenannten „Bikinizone“ zwischen den Beinen entschieden zu durchsichtig, man braucht nicht sehr genau hinzuschauen, um zu merken, dass sich da was abzeichnet.

Video zeigt Deutschlands heißeste Polistin Adrienne Koleszar beim Training

Auch die Fans - in den ersten Stunden gab‘s schon knapp 13.000 Likes - sind begeistert. „Was ein geiles Foto“, heißt es. Und: „Im ersten Moment dachte ich, du bist nackig.“

Viele loben den bemerkenswerten Pool. Einer witzelt: „In dem Pool kann man aber nicht nacktbaden.“

Update vom 28. Oktober: Adrienne Koleszar war viel unterwegs all die Wochen - jetzt ist sie daheim angekommen. Und teilt auch das mit ihren Fans.12:36

Update vom 11. Oktober: Adrienne Koleszar hat ein neues heißes Foto gepostet. „Sei witzig, ehrlich, verrückt, sächsisch, tollpatschig, manchmal schwach, du! Ende“, schreibt sie unter anderem dazu - mancher Blick dürfte aber auch eher auf ihren sehr knappen Bikini wandern. „Eine Augenweide“, heißt es in einem Kommentar.

Update vom 24. September: Sie hat es schon wieder getan! Erneut bedeckt eine Frucht die weiblichen Reize von Adrienne Koleszar aus Dresden (siehe unten). Diesmal aber keine Avocado. Ob sie hier wirklich nackt ist? Das überlässt sie der Fantasie der Beobachter ...

Update vom 17. September: „Hotel schön, Wetter schön, Essen schön, Ende“, schreibt Adrienne zu diesem Foto von den Malediven. „Mann hinter mir schön“ hat sie vergessen - was er wohl dazu sagt?

Update vom 14. September: Wenn eine eine Reise tut, dann kann sie was posten! Adrienne Koleszar weilt offenbar immer noch im Urlaub. Auf der Liste stehen die Malediven und Dubai. Und hat von dort dieses Wow-Foto gepostet. Nicht nur ihr unfassbar tiefer Bikini-Ausschnitt sticht ins Auge. Sondern auch ihre krassen Bauchmuskeln.

Darf eine Polizistin das? Adrienne Koleszar ist ja auf eigenen Wunsch beurlaubt. Und wenn man den Erfolg ihres Instagram-Accounts mit 544.000 Abonnenten anschaut, ist fraglich, ob sie in den alten Job zurückkehrt. Schließlich nutzt sie ihr Konto auch für Werbe-Posts ...

Video: Heiße Urlaubsfotos der beurlaubten Polizistin

Update vom 10. September: Eigentlich haben „beurlaubt“ und „Urlaub“ nicht so viel miteinander zu tun. Für Polizistin Adrienne Koleszar, die eine selbst gewählte Pause als Polizistin (siehe unten) macht, aber wohl schon.

Die Frau aus Dresden ist ihren Instagram-Angaben zufolge von Dresden über Zürich nach Dubai geflogen - dass sie dabei nur drei Stunden Schlaf hatte, sieht man ihr nicht an. Im Gegenteil: Ihre Strandfotos sind atemberaubend. Dass sie eines davon als „Werbung“ markiert hat, lässt darauf schließen, dass sie auch zu einer gewissen Art von Arbeit nach Dubai gekommen ist.

Update vom 4. September: Adrienne Koleszar scheint ihre neu gewonnene Freiheit zu genießen - hier posiert sie im Feld, womöglich nackt oder fast nackt. Aber eine Avocado (!) bedeckt ihre weiblichen Reize. Auf so was muss man erst mal kommen.

Dazu wird sie fast schon poetisch und schreibt:

„Das bin ich. Ich schäme mich nicht für meinen schlechten Humor. Ich bin in keinster Weise ein schlechtes Vorbild. Ich gebe Menschen auch weiterhin selten die Hand. Ich verurteile nicht. Ich versuche zu verstehen. Ich bin nicht nackt. Ich bin nicht blöd. Ich bin eine Avocado. Erkennt ihr das?“

Ihre Fans wissen nicht so recht, was sie von alldem halten sollen. „Was soll uns das Bild sagen? Ah, schwanger“, spekuliert einer. „Glückwunsch denke aus 2 wird 3“, sieht es jemand ähnlich. „ „Warum sind Sie nackt?“, wundert sich ein anderer. „Mega cooles Bild“ ein weiterer.

Es ist übrigens nicht das erste Foto dieser Art - wenige Tage zuvor musste eine Pizza herhalten:

Unser Ursprungsartikel von August 2018: Diese Polizistin macht heiße Instagram-Fotos und ist nun beurlaubt

Dresden - Ist diese Polizistin womöglich zu heiß für ihren Job? Adrienne Koleszar arbeitet bei der Polizei, in ihrer Freizeit postet sie jedoch gerne mal freizügige Bilder und zeigt ihren durchtrainierten Körper der ganzen Welt. Jetzt wurde die hübsche Blondine für ein halbes Jahr beurlaubt - und das auf eigenen Wunsch!

Adrienne Koleszar ist wohl alles andere als eine gewöhnliche Polizistin: Wenn sie nicht gerade in ihrer Uniform ihren Aufgaben als Gesetzeshüterin nachgeht, postet sie auf ihrem Instagram-Account gerne Bilder aus ihrem alltäglichen Leben - manchmal mehr, manchmal weniger bekleidet. Die Blondine zeigt sich gerne im Bikini am Strand oder am Pool, lädt Fotos vom Fitness hoch oder zeigt sich lediglich mit einer Bettdecke bedeckt am frühen Morgen im Hotelzimmer. Wer die professionell geschossenen Fotos sieht, weiß sofort: Die hübsche Blondine weiß, wie man sich in Szene setzt. Eine echte Influencerin eben.

Sie hat schon über 500.000 Follower auf Instagram.

Doch wurde der 33-Jährigen (Alter zum Zeitpunkt des Ursprungsartikels) das Leben als Influencerin und gleichzeitig Polizistin nun zu viel? Auf YouTube verkündete sie vor kurzem, dass sie für ein halbes Jahr vom Dienst „beurlaubt“ sei. Und das auf eigenen Wunsch! Finanzielle Probleme sollte Adrienne in dieser Zeit jedenfalls nicht bekommen, schließlich macht sie auf Instagram regelmäßig Werbung für verschiedene Marken und scheint mit diversen Partnern zusammenzuarbeiten.

Was sie mit ihrer neu gewonnen Freiheit anfängt, weiß die hübsche Blondine aber noch nicht genau. Allgemein möchte sie sich „kreativ ausleben“, mehr für die Familie da sein und eine Zeit lang verreisen. Auch ihrem YouTube-Kanal will sie mehr Zeit widmen.

Ob da ein halbes Jahr bei so vielen Zielen überhaupt ausreicht? Ursprünglich wollte die 33-Jährige ein ganzes Jahr beurlaubt werden, was jedoch leider nicht möglich war. Deshalb muss sie sich jetzt mit den sechs Monaten zufrieden geben. Mit ihrem Art Doppelleben beweist Adrienne jedenfalls, dass ihrer Beschreibung auf Instagram vollständig zutrifft: „seriös, verrückt, anders“.

Video: Das ist Polizistin stellt scharf

nz