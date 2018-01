Drohne rettet in Seenot geratene Surfer vor der Küste Australiens

Vor der Küste Australiens wurden zwei in Seenot geratene Surfer mit Hilfe einer Drohne gerettet. Es war die erste Rettung dieser Art.

Sydney - Mit Hilfe einer Drohne sind am Donnerstag zwei Surfer vor der Küste Australiens aus höchster Seenot gerettet worden. Die Teenager im Alter von 15 und 17 Jahren waren nach Angaben der Küstenwacht in der Nähe des Badeorts Lennox Head in Schwierigkeiten geraten, etwa einen Kilometer vom Strand entfernt. Wegen hoher Wellen und starker Strömung schafften sie es nicht aus eigener Kraft an den Strand zurück. Es kam aber auch niemand zu ihnen durch - bis es gelang, mit der ferngesteuerten Drohne eine aufblasbare Schwimmhilfe über ihnen abzuwerfen.

Erste Rettung von Menschen in Seenot per Drohne

Nach Angaben der australischen Behörden war dies weltweit das erste Mal, dass Surfer auf diese Art und Weise gerettet werden konnten.

„Die Jungs sind erschöpft, aber wohlauf“, sagte ein Sprecher der Rettungsdienste. „Sie haben dank der Drohne überlebt. Wegen der rauen See wäre kaum ein Boot zu ihnen durchgekommen.“ Die Drohne war erst am Donnerstag im Rahmen eines Projekts des australischen Bundesstaats New South Wales in Betrieb genommen worden.

