„Du Krüppel“ - Model Mario Galla musste sich einiges anhören  

Derartige Reaktionen sind für mich ein absolutes NoGo! Was insbesondere zu denken gibt: In dem Gebiet der Modebranche sind eigentlich weniger ungebildete äh bildungsferne Menschen unterwegs. Sollten zumindest nicht sein. Aber wer weiß? Wir bringen einfach diese Schichten an die Laufstege der Welt - es wird wohl der eine oder andere dabei sein, der gar Talent hat und schöne Klamotten entwirft. Wobei ich das Gefühl habe - dass sogar sich diese Menschen besser zu benehmen wissen.

Und ja. Mario Galla hat eindeutig Recht. Es gibt eindeutig wesentlich schwerwiegendere Behinderungen. Dennoch darf das NIEMALS als Rechtfertigung verstanden werden - ihn abzuwerten. Denn ein ansonsten Gesunder Mensch - der so etwas tut hat im Grunde auch eine Behinderung mit seinem tun. Er beweist eindrücklich, dass er nicht in der Lage ist sich in andere Menschen einzufühlen, mitzudenken und einiges andere. Ok, die Behinderung ist zwar geistig - aber auch eine Behinderung. DAS ist so eine Behinderung, die er gemeint hat. Schwerwiegender... Ihm mag ein Bein fehlen - Bergsteigen wird also wohl nie zu seinem liebsten Hobby - dem - der so etwas tut (und anderes) fehlt ein richtig und gut funktionierendes Gehirn wie er in der Situation bewiesen hat.