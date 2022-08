Anhaltende Dürre: Extremwetterereignisse mehren sich - In Teilen der Welt steht „Hungersnot vor der Tür“

Von: Naima Wolfsperger

Die anhaltende Dürre seit Anfang des Jahres droht weltweit massive Folgen zu haben. Weltweit mehren sich die Extremwetterereignisse.

München - Der August 2022 endet mit einem Knall. Endlich soll es auch mal über Stunden hinweg regnen. Zumindest in Teilen Deutschlands. Doch auch dort drohen aufgrund der scheinbar nicht enden wollenden Dürre Gefahren. Der ausgetrocknete Boden kann das Wasser nicht schnell genug aufnehmen. Anstatt bis in die Tiefe zu durchfeuchten, wird der Oberboden von den Wassermassen abgetragen. Überschwemmungen sind eine mögliche Folge. Die aktuelle Dürre schätzen Experten als die schlimmste in einem halben Jahrtausend.

„Die Dürre scheint die schlimmste seit mindestens 500 Jahren zu sein“, sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Dienstag in Brüssel. Dies sei eine erste Einschätzung der Europäischen Dürrebeobachtungsstelle, die noch durch die endgültigen Daten am Ende der Saison bestätigt werden müsse. In einem am Montag veröffentlichten Bericht befanden die Forscher, dass fast die Hälfte Europas von Dürre bedroht sei. Mit Stand 10. August werde für 47 Prozent des europäischen Gebiets vor Dürre gewarnt. Darüber hinaus sei der Zustand bereits auf 17 Prozent der Fläche alarmierend. Die Dürre habe stark negative Auswirkungen auf die Ernte von Sommerkulturen, am stärksten betroffen seien Mais, Sojabohnen und Sonnenblumen.

Anhaltende Dürre: Wahrscheinlich bis in den November wärmer und trockener als üblich

Auch darf man sich beim Thema Dürre nicht täuschen lassen. So hat die Trockenheit nicht zwingend etwas mit Temperaturen zu tun. Vor allem in der westlichen Europa-Mittelmeer-Region werde es wahrscheinlich bis November wärmer und trockener als üblich sein.

Klimawandel in Deutschland Von 1881 bis 2021 ist das Jahresmittel der Lufttemperatur in Deutschland gesichert um 1,6 Grad gestiegen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Markante Hitzeperioden oder Trockentage haben zugenommen, vor allem im Sommer. Dies wirkt sich wiederum auf die Wasserkreisläufe aus - etwa bei der Verdunstung von Wasser - und kann Niedrigwasser-Ereignisse begünstigen. Dass Hitze- und Dürrephasen in Zukunft wahrscheinlicher werden, erklärt auch die Helmholtz-Klima-Initiative.

Die aktuelle schwere Dürre, von der viele Regionen Europas seit Anfang des Jahres betroffen seien, habe sich seit Anfang August weiter ausgedehnt und verschlimmert. Sie hänge mit einem anhaltenden Niederschlagsmangel in Verbindung mit einer Reihe von Hitzewellen seit Mai zusammen. Das habe auch Auswirkungen auf den Abfluss von Flüssen. Das geringere gespeicherte Wasservolumen habe auch starke Beeinträchtigungen für den Energiesektor zur Folge, sowohl für die Wasserkrafterzeugung als auch für die Kühlsysteme von Kraftwerken. Die Dürregefahr habe insbesondere in Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Rumänien, Ungarn, Nordserbien, der Ukraine, Moldau, Irland und im Vereinigten Königreich zugenommen.

Dürre in Europa: Gewitter bringen teils weitere Schäden und Verluste

In Regionen, die bereits im Frühjahr 2022 von der Trockenheit betroffen gewesen seien, wie Norditalien, Südostfrankreich und einige Gebiete in Ungarn und Rumänien hätten sich die Bedingungen am meisten verschlechtert. Die jüngsten Niederschläge könnten die Trockenheit in einigen Regionen Europas gemildert haben, teilten die Experten weiter mit. In einigen Gebieten hätten jedoch die damit verbundenen Gewitter Schäden und Verluste verursacht, die möglicherweise die positiven Auswirkungen der Niederschläge wieder eingeschränkt hätten.

Hitze und Trockenheit fordern ihren Zoll: Vertrocknete Sonnenblumen auf einem Feld. © Sven Hoppe/dpa-Bildfunk

Und das sind nur die momentanen Folgen der Dürre in Europa. Weltweit mehren sich jedoch Wetterextreme, wie Starkregen, Überschwemmungen und Dürre. Es ist die ganze Welt, die ächzt. Dürre in China, Hagel in Griechenland, Trockenheit in Frankreich und gewaltige Überschwemmungen in den USA. In Ostafrika droht etwa der fünfte Ausfall der Regensaison in Folge. Der Krieg in der Ukraine tut sein zusätzliches.

Dürrekatastrophe in Ostafrika: „Die Hungersnot steht vor der Tür“

Die Dürrekatastrophe in den vier Ländern Somalia, Eritrea, Dschibuti und Äthiopien am Horn von Afrika ist demnach die schlimmste seit 40 Jahren. Hunderttausende Menschen seien durch die vor drei Jahren beginnende Dürre aus ihrer Heimat vertrieben worden. Sie seien bis aufs Äußerste auf humanitäre Hilfe angewiesen, warnt Unicef. „Wenn wir jetzt nicht handeln, werden wir in wenigen Wochen einen zu starken Anstieg an Kindestoden erleben“, sagte Mohamed M. Fall, Unicef-Regionaldirektor für das östliche und südliche Afrika. „Die Hungersnot steht vor der Tür.“ Das Horn von Afrika ist stark vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und dessen Folgen wie etwa den verringerten Getreidelieferungen betroffen.

