Säure-Angriff auf Gerichtsvollzieher in Düsseldorf? Frau verbarrikadiert sich in ihrer Wohnung

Im Düsseldorfer Stadtteil Hassels musste am Mittwochmorgen die Polizei mit einem Großaufgebot anrücken, nachdem eine Frau einen Gerichtsvollzieher mit Säure angegriffen haben soll. Auch von Schüssen war die Rede.

Düsseldorf – Ein Spezialeinsatzkommando ist am Mittwochmorgen gegen eine 50-jährige Frau vorgegangen, die sich in ihrer Düsseldorfer Wohnung verschanzt hatte. Gegen 11.25 Uhr wurde die Frau aus dem Mehrfamilienhaus an der Further Straße geführt, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie soll vorher unter anderem einen Gerichtsvollzieher angegriffen haben. Laut Feuerwehr versorgte der Rettungsdienst drei Leichtverletzte, die in Krankenhäuser gebracht worden seien.

Säure-Attacke und Schüsse

Medienberichte, wonach die Frau die Opfer mit Säure attackiert haben soll, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht bestätigen.

Vor Ort waren SEK-Kräfte zu sehen, die Säureschutzanzüge trugen. Es wurden laut Polizei auch Schüsse gehört, die von einer Gaspistole stammen könnten. Wie es dem verletzten Mann geht, ist derzeit noch unklar.

dpa/smb

