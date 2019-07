Frau stirbt nach Po-Vergrößerung: Jetzt spricht der Arzt 

Eine 42-Jährige wollte sich den Po vergrößern lassen, kurz danach verstirbt die Frau jedoch in Düsseldorf. Nun äußert sich ihr Arzt. Er ist von dem Todesfall geschockt.

Düsseldorf - Nach dem Tod einer Frau im Anschluss an eine Schönheitsoperation in Düsseldorf hat die Obduktion zunächst keine Klarheit über die Ursache erbracht. „Wir müssen weitere Untersuchungen abwarten“, erklärt Staatsanwalt Uwe Kessel am Montag auf Anfrage der dpa. Dies könne ein bis zwei Wochen dauern.

Frau verstirbt in Düsseldorf nach Po-Operation: Nun äußert sich ihr Arzt

Laut Medienberichten verstarb die Frau bereits vergangene Woche, kurz nach dem Eingriff einer Po-Vergrößerung. Bei der Operation könnte es unter Umständen zu Komplikationen gekommen sein. Obwohl die Patientin noch mit einem Rettungswagen in die Uni-Klinik gebracht wurde, verstarb sie kurz darauf. Behörden leiteten mittlerweile ein Todesermittlungsverfahren ein, die genaue Todesursache ist noch nicht klar. Ihr Arzt, Dr. Ali-Reza Samary, zeigt sich im Gespräch mit Bild von dem Tod seiner Patientin schockiert.

Der ästhetische Chirurg und Facharzt für Innere Medizin erklärt, dass der 42-Jährigen während des Eingriffs etwa 5.100 Milliliter Fett am Körper abgesaugt wurden. Davon seien jeweils 900 Milliliter in jede Po-Seite zurückgespritzt worden. Wie der Arzt dabei jedoch versichert, kam es während der Operation zu keinerlei Komplikationen. Die 42-Jährige sei nicht unter Narkose, sondern mit lokaler Betäubung und im Dämmerschlaf operiert worden.

Genaue Ursache noch unklar: Chirurg steht nach Eingriff unter Schock

Etwa eine halbe Stunde nach dem Eingriff änderte sich der Zustand seiner Patientin dann offenbar drastisch. „Sie war in der Überwachung, nach 30 Minuten bemerkte meine Krankenschwester eine minimal gesunkene Sauerstoffsättigung im Blut und informierte mich sofort“, erklärt Dr. Ali-Reza Samary. „Vorsichtshalber“ sei dann der Krankenwagen gerufen worden. WieBild jedoch wissen will, schwebte die Patientin zu diesem Zeitpunkt laut Polizei bereits in Lebensgefahr. „Es war auch für mich ein Schock“, erklärt der Arzt der verstorbenen Frau.

Einer jungen Mutter von drei Kindern wurde das „Brazilian Butt Lift“ ebenfalls zum Verhängnis. Sie bezahlte ihre Po-Operation mit dem Leben. Eine 28-Jährige unterzog sich der gleichen Operation im amerikanischen Miami. Auch sie verstarb kurz nach dem Eingriff.