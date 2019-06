Massenstreit: Hunderte Badegäste umzingeln Familie - Freibad muss geräumt werden

Im Rheinbad ist es zu einem Streit mit mehreren Hundert beteiligten Badegästen gekommen. Die Polizei rückte am Samstag mit Dutzenden Beamten an und versuchte zu schlichten.

Großer Polizeieinsatz

In Düsseldorf kam es zu einem ungewöhnlichen Polizei-Einsatz in einem Freibad: Hunderte Badegäste beteiligten sich an einem Streit mit einer einzelnen Familie. Das Schwimmbad wurde geräumt.