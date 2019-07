Technische Störung am Flughafen: Hunderte Passagiere müssen ohne Koffer in den Urlaub 

Eine technische Störung verursachte nun eine Koffer-Panne am Flughafen Düsseldorf. Hunderte Passagiere mussten ohne ihr Gepäck in den Urlaub.

Düsseldorf - Der Flieger startet, aber etliche Koffer bleiben zurück: Wegen einer technischen Störung bei der Gepäckabfertigung mussten zahlreiche Urlauber am drittgrößten Airport Deutschlands in Düsseldorf ohne Koffer abheben. Nach Flughafenangaben waren am Mittwochmorgen ab 3.30 Uhr fünf von sieben Anlagen bei der Gepäckabgabe außer Betrieb gewesen. Über Stunden konnte nur eine begrenzte Zahl von Koffern durch die Sicherheitsüberprüfung laufen und verladen werden.

Technische Störung am Flughafen: Passagiere ohne Gepäck

Vormittags teilte der Airport dann mit: „Die Anlage arbeitet wieder vollständig.“ Die rund 2.500 Gepäckstücke sollen nachgeliefert werden, hieß es. „Ein Fehler in der Steuerungssoftware war ursächlich für die Störung.“

Im bevölkerungsreichsten Bundesland sind seit dieser Woche Sommerferien. Am Mittwoch waren Flugbewegungen mit rund 81 000 Passagieren geplant. Darunter waren Flüge zu typischen Ferienzielen wie Palma de Mallorca, Teneriffa und Korfu.

Am Morgen hatten sich Hunderte Koffer im Check-in-Bereich des Airports ohne ihre Besitzer gestaut, wie ein dpa-Reporter berichtete. Security-Mitarbeiter sicherten nach Flughafenangaben das Gepäck in der Halle des größten Airports Nordrhein-Westfalens.

