Winter kommt nach Deutschland zurück: DWD warnt vor Schnee und Glätte

Von: Christina Denk

Ab dem 16. Januar kann es in Deutschland wieder schneien. Die Wintersportgebiete dürften sich freuen. Aber wie lange hält die Winterphase?

München – Während am Wochenende noch Regen und Sturm das Wetter in Deutschland dominieren, kündigt sich langsam wieder der Winter an. Schon am 16. Januar könnte es mancherorts schneien. Doch wie lange wird das Winterwunderland anhalten? Oder handelt es sich am Ende nur um eine leichte Zucker-Schnee-Schicht? Meteorologen machen zumindest Wintersportlern mit ihrer Wetterprognose Hoffnung.

Schnee und Glätte in Deutschland: Es wird die „Bedingungen in den Wintersportgebieten deutlich verbessern“

Typisch winterlich war es diesen Januar noch nicht. Statt Schneeballschlachten und Schneemännern sah man vielerorts in Deutschland eher Regenschirme. Ab Montag, 16. Januar, soll es nun anfangen zu schneien. Anfangs wird der Regen vor allem oberhalb von 300 bis 500 Metern zu Schnee, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). „Vor allem in der Eifel, im Hunsrück und im Sauerland kann es durchaus 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee geben, vereinzelt vielleicht sogar mehr“, erklärte der DWD zu einem möglichen Wintereinbruch im Januar in Deutschland. Im Tiefland bleibe es überwiegend bei Regen. Vor allem im Osten und Südosten kann es zu Beginn der Woche noch trocken und auch mal sonnig sein.

Die Winterwoche im Überblick laut DWD:

Montag (16.1): Schnee oberhalb 300 bis 500 Meter; Höchstwerte: 2 bis 7 Grad; Nachts: Glättegefahr

Schnee oberhalb 300 bis 500 Meter; Höchstwerte: 2 bis 7 Grad; Nachts: Glättegefahr Dienstag (17.1): Nordwesten örtlich Schnee-, Regen- oder Graupelschauer; Höchstwerte: 0 bis 5 Grad; Nachts: Glätte

Nordwesten örtlich Schnee-, Regen- oder Graupelschauer; Höchstwerte: 0 bis 5 Grad; Nachts: Glätte Mittwoch (18.1): Vor allem im Alpenraum zeitweise Schneefall; Höchstwerte: 0 bis 4 Grad; Nachts: mäßiger Frost

Vor allem im Alpenraum zeitweise Schneefall; Höchstwerte: 0 bis 4 Grad; Nachts: mäßiger Frost Donnerstag (19.1): Vor allem im Alpenraum zeitweise Schneefall; Höchstwerte: 0 bis 4 Grad; Nachts: mäßiger Frost

Vor allem im Alpenraum zeitweise Schneefall; Höchstwerte: 0 bis 4 Grad; Nachts: mäßiger Frost Freitag (20.1): Auch im äußersten Westen Schneefall; Höchstwerte: -1 bis 4 Grad; Nachts: Frost, im Süden strenger Frost

Wetter in Deutschland: DWD warnt vor Schnee und Glätte

Im Laufe der Woche sinken die Temperaturen laut Wettervorhersage aber deutschlandweit weiter und die Schneefallgrenze fällt auf 200 Meter. So werden „sich auch die Bedingungen in den Wintersportgebieten deutlich verbessern“, kündigt Meteorologe Alban Burster von wetter.com an. Und auch der äußerste Westen darf sich Ende der Woche wohl auf Schnee freuen. Die Höchsttemperaturen liegen dann bei zapfigen minus ein Grad im Südosten und vier Grad im Emsland.

Der DWD warnt vor der Rückkehr des Winters. Allerdings soll das Comeback in weiten Teilen nur von kurzer Dauer sein. © Hájek Ondøej Foto Studio H / dpa

Zum Ende der Woche ist nachts Frost, im Süden auch strenger Frost unter minus zehn Grad, vorhergesagt. Der DWD warnt daher die gesamte Woche bereits vor Glättegefahr durch Schnee oder überfrierende Nässe mit seiner Wettervorhersage für Deutschland.

Wie lange bleibt das winterliche Wetter in Deutschland? – In manchen Regionen wohl nur kurz

Also ein längeres Schneevergnügen? Für Meteorologe Alban Burster sieht es eher nach einer „kurzen winterlichen Phase mit Schnee und Frost“ aus. Im Osten und Süden hält sich das kalte Wetter laut aktuellen Prognosen noch etwas länger. Berlin beispielsweise wird keine zweistelligen Plusgrade mehr im Januar erleben. Anders sieht es Richtung West- und Südwesthälfte aus. Dort „sind es wohl nur so ein paar Tage mit winterlichem Flair“, so Burster. Etwa bis zum 20. Januar wird das Winterwetter also anhalten. Eine Schneedecke werde sich zudem nur in mittleren und höheren Lagen bilden und halten. Vor dem Wintereinzug machen vor allem Regen und Fluten einigen Regionen wieder zu schaffen. Die Karten seien wie im Vorfeld der Ahrtal-Flut. (chd/dpa)