Kopenhagen statt Berlin: Deutsche Mallorca-Urlauber stranden in Dänemark

Von: Julia Schöneseiffen

Aufgrund des Unwetters konnte eine Easyjet-Maschine nicht in Berlin landen. © Andreas Haas/imago

Deutsche Urlauber aus Mallorca waren auf dem Weg nach Berlin. Doch stattdessen landeten die Passagiere in Kopenhagen.

Berlin/Kopenhagen – Am Donnerstag (22. Juni) war das Tief „Lambert“ über Deutschland hinweggezogen und hatte unter anderem Kassel unter Wasser gesetzt. Es gab gebietsweise kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und vereinzelt Hagel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete.

Auch Berlin und der Berliner Flughafen blieben von „Lambert“ nicht verschont. Aufgrund des Unwetters verspäteten sich am Donnerstagabend sämtliche ankommenden Flüge, teils um bis zu vier Stunden, das berichtet rbb.de. Doch ein Flug der Airline Easyjet sollte erst gar nicht in Berlin ankommen.

„Schlechte Wetterbedingungen durch eine Gewitterfront“: Flugzeug landet in Kopenhagen statt in Berlin

Der Easyjet-Flug U25122 war auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Berlin und sollte dort um 22.30 Uhr landen. Allerdings kam die Maschine dort nie an. Statt mit Verspätung in Berlin zu landen, wurde der Flug kurzerhand nach Kopenhagen in Dänemark umgeleitet. Nach Mitternacht landete die Maschine schließlich rund 360 Kilometer (Luftlinie) von Berlin entfernt.

„Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen durch eine Gewitterfront, die gestern Abend über weite Teile Deutschlands zog, wurden einige Easyjet-Flüge zu anderen Zielen umgeleitet“, sagte ein Easyjet-Sprecher gegenüber IPPEN.MEDIA. „Die Wetterbedingungen, insbesondere am Flughafen Berlin-Brandenburg, führten im Laufe des Abends auch zu vorübergehenden Einstellungen der Bodenabfertigungsdienste, was sich ebenfalls auf den Flugbetrieb auswirkte.“

Passagiere stranden in Kopenhagen

Easyjet habe den Mallorca-Urlauber Hotelunterkünfte oder alternative Flüge zu ihrem Zielort angeboten, so die Fluggesellschaft. „Easyjet hat alles getan, um den Passagieren zu helfen.“ Allerdings: „Wenn keine geeignete Alternative gefunden werden konnte, hat die Fluggesellschaft die Passagiere gebeten, sich selbst zu ihrem Zielort zu begeben und eine Quittung für ihre Ausgaben aufzubewahren, um zu einem späteren Zeitpunkt eine Erstattung zu beantragen.“ (jsch)