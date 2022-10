Ebola-Ausbruch in Uganda: WHO in Sorge vor neuer Variante

Teilen

29.09.2022, Uganda, Mubende: Zwei Ärzte in Schutzanzügen gehen zum Ebola-Isolationsbereich des Mubende Regional Referral Hospital. © Hajarah Nalwadda/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Ein Ebola-Ausbruch der gefährlichen Sudan-Variante in Uganda bereitet der WHO derzeit Sorgen. Denn es gibt weder Impfstoffe noch Medikamente.

Kampala - Spätestens seit der Coronavirus-Pandemie ist wohl klar: Globale Gesundheit geht alle an. Entsprechend alarmiert zeigt sich die Weltgesundheitsorganisation WHO angesichts des Ebola-Ausbruchs im ostafrikanischen Land Uganda. Hilfe lässt sich derzeit offenbar nur begrenzt leisten, denn gegen die Sudan-Variante gibt es weder spezielle Impfstoffe noch Medikamente – und auch das Geld für Hygieneartikel fehlt.

Zahl der Todesfälle steigt: Bislang noch keine Impfung oder Medikamente

Die Zahl der Todesfälle infolge einer Ebola-Infektion mit der Sudan-Variante steigt auf 31. Das geht aus Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag hervor. Insgesamt gebe es mindestens 109 bestätigte Fälle. Der Präsident von Uganda, Yoweri Museveni, verhängte bereits in der vergangenen Woche ein Ein- und Ausreiseverbot aus den am stärksten betroffenen Distrikten Mubende und Kassanda im Zentrum des Landes. Ebenso verkündete er eine nächtliche Ausgangssperre.

Für einige Ebola-Viren gibt es bereits Impfstoffe. Gegen die gefährliche Sudan-Variante existiert allerdings laut WHO noch kein wirksames und zugelassenes Vakzin, ebenso wenig wie Medikamente. Das Land arbeitet derzeit mit einer Kontaktnachverfolgung. Das Gesundheitsministerium richtete eine Taskforce ein, die von der WHO unterstützt wird und sich auch um die Überwachung sowie aktive Fallsuche kümmert. Uganda selbst verfügt über Erfahrung bei der Reaktion auf Ausbrüche der Ebola-Krankheit und hat die erforderlichen Maßnahmen laut WHO „schnell eingeleitet“.

Ebola-Ausbruch: Lokale Freiwillige nehmen Informationskampagne selbst in die Hand

Zusätzlich zu fehlenden Impfstoffen und Medikamenten mangelt es offenbar auch an Hygieneprodukten. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR ist eigenen Angaben zufolge derzeit nicht in der Lage, genügend Seife und Hygieneartikel zu beschaffen, um die tödliche Krankheit zu bekämpfen. Demnach fehlen bis zum Ende des Jahres bis zu 700 Millionen US-Dollar (etwa 708 Millionen Euro). „Dies ist ein tatsächlicher, unmittelbarer Notruf, bei dem das Leben und die Existenzgrundlage der Menschen auf dem Spiel stehen“, sagte UNHCR-Direktorin Dominique Hyde.

Freiwillige aus den lokalen Gemeinden engagieren sich deshalb nun selbst. In Informationskampagnen erklären sie ihren Mitbürgern die Bedeutung des Händewaschens und teilen allgemeine Informationen über Ebola, wie das Rote Kreuz Uganda mitteilte.

EU-Gesundheitsbehörde geht momentan von lokalem Infektionsgeschehen aus

Die EU-Gesundheitsbehörde EDCD geht aufgrund der niedrigen Fallzahlen von einem lokalen Infektionsgeschehen aus. Auch die WHO bewertet das internationale Risiko derzeit als gering. Das nationale Gesamtrisiko in Uganda sei indes hoch, insbesondere auch aufgrund der langen Inkubationszeit von bis zu 21 Tagen.

Der aktuelle Ebola-Ausbruch war bekannt geworden, nachdem ein 24-jähriger Mann Ende September gestorben war. Nach seinem Tod wurde bei dem Patienten die seltene Sudan-Variante des Virus nachgewiesen. In Uganda ist es laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation der erste Ausbruch dieser Art seit dem Jahr 2012. Ebola hat eine der tödlichsten Infektionsraten der Welt, etwa 25 bis zu 90 Prozent der Infizierten sterben. Von 2014 bis 2016 hatte es den bisher größten erfassten Ausbruch der Virusinfektion in Westafrika gegeben. Damals starben laut Angaben des Robert-Koch-Instituts mehr als 11.000 Menschen der insgesamt 28.000 Erkrankten. Ebola wird durch direkten körperlichen Kontakt übertragen und führt häufig zu hohem Fieber und inneren Blutungen.