17-Jähriger geht bei Penny einkaufen - und erlebt absoluten Alptraum

Diesen Einkauf wird ein 17-Jähriger wohl so schnell nicht vergessen. Als der Teenager auf dem Parkplatz vor dem Discounter stand, wurde er plötzlich zum Opfer.

Echzell - Ein 17-Jähriger aus dem Wetteraukreis wurde bereits am Freitag (8. Februar) gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz vor einem Discounter in Echzell im Landkreis Friedberg (Hessen) "Am Sauerborn" aus heiterm Himmel von einem Unbekannten attackiert.

Bei dem Discounter, handelt es sich um den Penny in Echzell, wie ein Polizeisprecher gegenüber extratipp.com* bestätigte.

Der Mann beleidigte den Teenager zuerst und wurde dann schnell handgreiflich, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen in einer Pressemitteilung am Dienstag (12. Februar) berichtet. Der Unbekannte drückte den 17-Jährigen demnach gegen ein parkendes Auto und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Der 17-Jährige erlitt dabei, laut Polizei, leichte Verletzungen.

Echzell: Täter flüchtet nach Angriff auf Penny-Parkplatz

Der Angreifer machte sich dann aber von dem Penny Parkplatz in Echzell aus dem Staub. Er flüchtete auf einem Fahrrad.

Nun fahndet die Polizei nach dem Täter. Nach dem Vorfall am Freitag, hat die Polizei eine Personenbeschreibung des Unbekannten herausgegeben. Es soll sich demnach um einen Deutschen mit schlanker Statur, schwarzem Haar und Drei-Tage-Bart handeln. Beim Vorfall auf dem Penny Parkplatz habe der Mann eine schwarze Wollmütze und eine grüne Jacke getragen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Friedberg sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Insbesondere Personen, die sich auf dem Parkplatz vor dem Discounter aufhielten, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der 06031/601-0 Rufnummer in Verbindung zu setzen.

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetwzerkes.

ml