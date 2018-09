Mann will Reise stornieren – plötzlich geht seine Ex-Freundin auf ihn los

Ein Mann wird von seiner Ex-Freundin geschlagen, beleidigt und bedroht. Nun erstattet er eine Anzeige gegen seine ehemalige Partnerin:

Edenkoben - Am Montag (10. September) will ein Mann in einem Reisebüro die geplante Reise stornieren, die er mit seiner Ex-Freundin unternehmen wollte.

Die ehemalige Partnerin erscheint zusammen mit einer Freundin im Reisebüro. Dort eskaliert plötzlich die Situation!

Die Ex-Freundin schlägt auf den Mann ein und ihre Freundin traktiert ihn mit ihrer Tasche. Dabei wird das Opfer am Genick verletzt und muss zum Arzt.

Frau droht ihrem Ex damit, Männer vorbeizuschicken

Noch im Laufe des Tages erhält der Verletzte eine Nachricht von der Ex-Freundin. Darin schreibt sie, dass man "Männer bei ihm vorbeischicken wird, sollte er sich zukünftig nicht ruhig verhalten".

Der Mann erstattete am Mittwoch (12. September) eine Strafanzeige gegen seine Ex-Partnerin. Dabei erklärte er, dass sie ihn über ein Jahr beleidigt hat. Die Polizei Edenkoben hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis der Polizei: Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen Sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle bietet und koordiniert eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an.

*LUDWIGSHAFEN24 ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

pol/jol