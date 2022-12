Ein Toter nach Schüssen in Dinslaken

Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist noch unklar. Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab (Symbolbild). © Torsten Silz/dpa

Drei Männer wollen einen Laden überfallen. Der Inhaber des Geschäfts zückt eine Schusswaffe. Einer der Angreifer kommt ums Leben. Die zwei anderen Männer sind auf der Flucht.

Dinslaken - Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit einer Schusswaffe in einem Geschäft in Dinslaken in Nordrhein-Westfalen ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Ein 47-Jähriger gab an, er sei in dem Laden von drei Männern überfallen und mit Reizgas besprüht worden, sagte ein Polizeisprecher in Duisburg. Daraufhin habe er sich mit einer Schusswaffe zur Wehr gesetzt. Er traf einen 36-Jährigen, der notärztlich versorgt wurde, aber kurz nach dem Vorfall am Nachmittag im Krankenhaus starb.

Die zwei anderen Männer sind auf der Flucht. Woher der 47-Jährige die Schusswaffe hatte und ob er sie legal besaß, war zunächst unklar. Auch wenn der Mann mutmaßlich Beziehungen ins Rocker-Milieu habe, gebe es keine Hinweise auf einen Zusammenhang zu dem Vorfall. Der Hintergrund sei noch unklar. Die Polizei sperrte weiträumig ab. Mehrere Medien wie „bild.de“ und der WDR hatten berichtet. dpa