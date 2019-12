Spektakulärer Einbruch: Täter wählt ungewöhnlichen Weg in Tankstelle

Er ging vor wie im Ganovenfilm: Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht auf Donnerstag Zutritt in eine Tankstelle im Sauerland - auf höchst ungewöhnliche Weise.

Lennestadt-Altenhundem - Viele Einbrecher steigen durch bereits geöffnete Fenster in Gebäude ein - oder hebeln die einfach auf. Nicht so der Täter, der in der Nacht zum Donnerstag in eine Tankstelle im sauerländischen Altenhundem (Kreis Olpe) eingebrochen ist. Er nahm laut Polizei kurzerhand den Weg durch die Wand. Aber nicht nur durch eine.

Dank der Überwachungskamera gibt es auch eine Täterbeschreibung. Auf welch ungewöhnliche Weise sich der Unbekannte Zutritt zu der Tankstelle verschaffte und mit welcher Beute der Einbrecher entkommen konnte, berichtet sauerlandkurier.de*.

