Spektakuläres Video auf YouTube: Passanten überwältigen Juwelendieb - 100.000 Euro Beute

Ein dreister Juwelendieb hat am Freitagabend, (27.03.2020), vor Zeugen ein Juweliergeschäft in Göttingen ausgeräumt. Was der Täter nicht ahnte: offenbar wurde er bei der Tat auch gefilmt. Auf der Video-Plattform YouTube ist ein angebliches Video von der Tat aufgetaucht. In den spektakulären Aufnahmen ist zu sehen, wie Passanten den Dieb stellen und überwältigen.

Einbruch in Göttingen: Juwelendieb entwendet Schmuck in Wert von rund 100.000 Euro

Laut Polizei hatte der junge Mann aus dem Landkreis Northeim mit einem etwa 30 Kilogramm schweren Bauzaunbetonfuß gegen 21.40 Uhr die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes an der Weender Straße in Göttingen eingeworfen und sich anschließend aus der Auslage bedient.

Die Beute, hochwertiger Schmuck sowie Armbanduhren im geschätzten Gesamtwert von vermutlich 100.000 Euro, verstaute er in einem großen Sack.

Einbruch in Göttingen: Juwelendieb wird von Passanten aufgehalten

Beim Einschlagen der Verglasung des Juweliergeschäftes inGöttingen verursachte er ein lautes Klirren. Dadurch wurden unabhängig voneinander mehrere Anwohner und auch Passanten auf die Tat aufmerksam. Noch während der mutmaßliche Einbrecher damit beschäftigt war, weiter in die Auslage des Juweliergeschäftes zu greifen, liefen einige der Zeugen zum Tatort in der Weender Straße in Göttingen.

Gemeinsam konnten mehrere Männer den 22-Jährigen schließlich zu Boden ringen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fixieren. Nach den bislang vorliegenden Informationen wurde dabei kein Zeuge verletzt.

Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Einbrecher zur Polizeidienststelle mit. Er stand vermutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde der 22-Jährige, der in ein Juweliergeschäft in derGöttinger Innenstadt eingebrochen hatte, aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten in eine psychiatrische Fachklinik gebracht.

Der 22-Jährige ist „polizeilich bekannt“. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern nach Angaben der Beamten an.

Einbruch in Göttingen: Anwohner filmen die Tat

Von dem Einbruch in Göttingen ist nun ein Amateurvideo auf der Internet-Plattform YouTube aufgetaucht. Hier haben Zeugen die Tat gefilmt, weiterhin ist zu sehen, wie der mutmaßliche Einbrecher in Göttingen von den Passanten aufgehalten wird. Derzeit liegt allerdings noch keine Bestätigung der Behörden vor, ob das YouTube-Video den betreffenden Raub wirklich zeigt.

Eine Bestätigung für die Echtheit des Videos gibt es allerdings bei Facebook: Hier bedankt sich der betroffene Juwelier aus Göttingen für die Zivilcourage der Passanten - dabei veröffentlichte er ein Foto, welches zu dem Geschäft im Video passt.

Von Bernd Schlegel und Helena Gries

