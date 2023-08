Einbruch bei Till Lindemann: Unbekannte steigen über das Dach in Wohnung des Rammstein-Sängers ein

Von: Michelle Mantey

Teilen

Während Fans und Band auf das Tournee-Finale hinfiebern, brechen Unbekannte in Lindemanns Wohnung in Berlin ein. Wie hoch der Schaden beim Rammstein-Sänger ist, ist ungewiss.

Berlin – Seit Monaten sieht Rammstein-Frontmann Till Lindemann schweren Vorwürfen entgegen. Dabei geht es um mutmaßlichen sexuellen Missbrauch. Die Irin Shelby Lynn hatte eine Welle von Anschuldigungen in den sozialen Medien losgetreten, nachdem sie als Erste öffentlich über ihre Erfahrungen mit dem Sänger gesprochen hatte. Erst kürzlich warf sie Lindemann in einer Rede „systematischen Missbrauch“ vor. Weiterhin gilt jedoch die Unschuldsvermutung für Till Lindemann. Dennoch wurden die Stimmen gegen den Frontmann immer lauter und lösten Proteste aus.

Nun meldet die Bild-Zeitung einen Einbruch in die Berliner Wohnung des Sängers. Das habe die Polizei auf Nachfrage berichtet. Die Einbrecher sollen in der Nacht von Freitag (4. August) auf Samstag über einen Nebenaufgang auf das Dach gekommen sein. Von dort aus konnten sie sich Zugang zur Wohnung Lindemanns in einem Mehrfamilienhaus verschaffen.

Schaden durch Einbruch bei Rammstein-Sänger Till Lindemann noch unklar

Ob die Einbrecher Gegenstände oder Geld aus der Dachgeschosswohnung im Stadtteil Prenzlauer Berg entnommen haben, ist noch unklar. Lindemann war zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht zu Hause, da sich die Band zurzeit in Brüssel aufhält. Dort findet am Sonntag (5. August) die „Europe Stadium Tour“ von Rammstein ihren Abschluss. Lindemann und sein Management seien jedoch über den Vorfall informiert worden.

Einbruch bei Rammstein-Frontmann Till Lindemann. Die Täter sollen sich über das Dach Zugang zur Wohnung des Sängers verschafft haben. © STAR-MEDIA/IMAGO

Bislang gibt es noch keine offizielle Pressemeldung der Polizei. Jedoch soll sich die Berichterstattung der Bild-Zeitung mit den vorliegenden Informationen des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) decken. Angaben zu möglichen Verdächtigen sind noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei untersucht zurzeit die Wohnung auf Hinweise. Auch ob der Einbruch in einem möglichen Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen Lindemann steht, ist unklar.

Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger: Einige Promis halten weiterhin öffentlich zu Till Lindemann

Die Causa Lindemann spaltet die Meinungen; auch unter Rammstein-Fans. Kürzlich bekam der Frontsänger vor Gericht Recht gegen Lynn, nur kurz darauf folgten die nächsten Anschuldigungen gegen ihn.

Es gibt jedoch Personen, die trotz aller Vorwürfe Lindemann öffentlich verteidigen. So auch Rock-Ikone Alice Cooper. Er mahnte an, vorschnell zu urteilen. Auch seine Ex-Freundin und Moderatorin der RTL-Sendung „Are You the One?“ Sophia Thomalla hält weiterhin zu ihm. Einige Fans ihrer Sendung fordern daher nun ihren Rauswurf bei RTL. (mima)