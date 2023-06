Polizei findet drei Leichen in Österreich: Deutsche Hotel-Chefin offenbar erschossen

Von: Yannick Hanke, Kai Hartwig

Polizisten haben in Österreich drei Leichen gefunden. Laut einem Medienbericht soll sich darunter auch eine deutsche Touristin befinden.

Update vom 15. Juni, 10.17 Uhr: Nach dem Fund von drei Leichen im österreichischen St. Peter am Kammersberg im Bezirk Murau deutet laut Polizei alles auf eine Beziehungstat hin. Das genaue Tatmotiv ist demnach aber noch offen. „Was der Auslöser für die tödlichen Schüsse war, ist aber unklar“, meinte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass sich ein etwa 50-jähriger verheirateter Berufsschullehrer schon seit einiger Zeit mit einer Frau aus Sachsen getroffen habe.

Am Dienstagabend wurden die drei Personen mit tödlichen Schussverletzungen an unterschiedlichen Stellen im Haus in St. Peter am Kammersberg gefunden. „Hinweise auf einen Kampf gibt es nicht“, sagte der Polizeisprecher. Aus der Tatwaffe waren nach Polizeiangaben vier Schüsse abgegeben worden. Die Waffe, ein Revolver, besaß der Lehrer legal.

Ein Ermittler der Spurensicherung steht an einem Einsatzfahrzeug. Die Polizei hat in Österreich drei Leichen in einem abgelegenen Wohnhaus entdeckt. © Erwin Scheriau/dpa

Österreich: Drei Tote mit Schussverletzungen gefunden – Polizei geht von Beziehungstat aus

Laut einem Bericht der Kronenzeitung handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 47-jährigen Mann. Bei den weiblichen Toten soll es sich um die 65-jährige Ehefrau des mutmaßlichen Täters sowie dessen 62-jährige Geliebte, eine deutsche Staatsbürgerin aus Sachsen, handeln.

Der 47-Jährige arbeitete demnach als Berufsschullehrer an der Landesberufsschule in Murau. Dort wurde nach der Tat eine schwarze Fahne als Trauerbeflaggung angebracht. Schülerinnen und Schüler sagten der Zeitung, dass der Verstorbene ein umgänglicher Mensch gewesen sei. Sie zeigten sich ob des mutmaßlichen erweiterten Suizids ebenso fassungslos wie Kolleginnen und Kollegen des 47-Jährigen.

Auch innerhalb des Orts löste die Tat Entsetzen aus. „Wir sind alle sehr betroffen“, sagte Herbert Göglburger, Bürgermeister von St. Peter am Kammersberg, laut Kronenzeitung. Auch der Vermieter des Hauses, in dem sich der tragische Vorfall ereignete, ist schockiert „Das Haus werde ich nicht behalten, ich kann gar nicht mehr reingehen“, erklärte er der österreichischen Zeitung. .

Österreich: Polizei findet drei Leichen in abgelegenem Wohnhaus – darunter wohl eine deutsche Hotel-Chefin

Erstmeldung vom 14. Juni: St. Peter am Kammersberg – Die Polizei hat in Österreich in einem abgelegenen Wohnhaus in St. Peter am Kammersberg drei Leichen entdeckt. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich um ein Ehepaar, das in dem Haus wohnte, sowie eine Frau – örtlichen Medien zufolge eine deutsche Touristin. Wie das Landeskriminalamt Steiermark am Dienstag, 13. Juni 2023, mitteilte, würden alle drei Toten Schussverletzungen aufweisen.

Wie oe24.at tags darauf berichtet, soll ein 47-Jähriger seine 65-jährige Ehefrau, eine Hotel-Chefin (62) und dann sich selbst erschossen haben. Das hätte die Obduktion der Staatsanwaltschaft ergeben. Die Ehefrau des mutmaßlichen Täters soll mit einer Kugel im Oberkörper und die Hotel-Chefin zweimal getroffen worden sein. Dann soll sich der Mann mit einem Schuss ins Herz selbst getötet haben. Die Landespolizeidirektion Steiermark sprach von „offensichtlichen Schussverletzungen“. Das Motiv für die Schüsse sei bislang unklar. Auch zu der Beziehung zwischen dem Ehepaar und der anderen Frau äußerte sich die Polizei nicht.

Ein Beamter der Spurensicherung betritt ein Wohnhaus in Österreich, nachdem die Polizei drei Leichen in einem abgelegenen Wohnhaus entdeckt hat. © Erwin Scheriau/dpa

Nach Informationen von bild.de stammte die Hotel-Chefin aus Nossen in Sachsen. Gegenüber dem Medium hätte eine Hotel-Mitarbeiterin den tragischen Vorfall bestätigt. „Ja, das stimmt“, so die Frau. Die Polizei wäre aber noch nicht zugegen gewesen. (han/dpa)

Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leiden, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bei Depressionen und anderen psychischen Notfall-Situationen gibt es außerdem unter www.deutsche-depressionshilfe.de.