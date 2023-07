Über 28.000 Euro: Klima-Kleber sollen für Protestaktionen blechen

Von: Anna-Lena Kiegerl

Die Klimaaktivisten der letzten Generation verursachen so einige Einsätze. Doch diese werden ihnen in Rechnung gestellt. Und die Summe hat es in sich.

Wiesbaden – Die Klimaaktivisten der letzten Generation sorgen seit Monaten für Furore. Immer wieder kleben sie sich auf den deutschen Straßen und nun auch an Autoreifen fest. Damit verursachen sie Staus und Wartezeiten. Ganz zum Ärger vieler Autofahrer und Berufspendler. Mit ihren Aktionen sind die Aktivisten immer wieder Auslöser für Einsätze. Egal ob Feuerwehr oder Polizei, die Einsatzkräfte mussten wegen der Aktionen der Klimakleber schon das ein oder andere Mal ausrücken.

Hessen geht nun dagegen vor. Denn das Bundesland stellt den Aktivisten die durch sie verursachten Einsätze in Rechnung, so teilt es das Innenministerium Wiesbaden mit. Die Gesamtkosten belaufen sich dabei auf eine Summe von 28.285 Euro. Diese Gebühren werden wohl hauptsächlich von Spenden finanziert, denn wie sich im Transparenzbericht der Gruppierung erkennen lässt, besteht das meiste Geld der Letzten Generation aus Spenden.

Klima-Kleber müssen blechen: Einsätze werden in Rechnung gestellt

Darunter fallen zum Beispiel die Gebühren für das Lösungsmittel, was benötigt wird, um die Menschen von der Straße zu lösen. Aber auch Kosten für Stemmeisen, Hubsteiger oder Motorsäge können berechnet werden. So ergeben sich zum Beispiel für Waldräumungen die Kosten für Ärzte und Rettungswagen, bei Autobahn abseilenden, Sprungkissen und Drehleitern der Feuerwehr. Immer wieder werden Aktivisten auch festgenommen. Hier kommen Gebühren für den Transport, die Verpflegung, sowie für die Haftfähigkeits-Untersuchung hinzu.

Klima-Kleber der letzten Generation: Klageverfahren gegen Zahlungen

In den vergangenen drei Jahren wurden in Hessen in insgesamt 210 Fällen Polizeikosten gegenüber Klimaaktivisten erhoben. Dennoch wurden bisher noch nicht alle bezahlt. Denn die letzte Generation hat häufig durch Rechtsanwälte Rechtsmittel eingelegt. Dabei gibt es allein im Jahr 2023 bisher 19 Fälle, bei denen ein Klageverfahren läuft.

„Die Risiken für unsere Gesellschaft und die Welt sind zu hoch, deshalb nehmen wir mit unserem friedlichen zivilen Widerstand persönliche Risiken auf uns“, erklärt Irene von Drigalski, eine Sprecherin der letzten Generation. Die Gruppe könne nicht verstehen, warum die Kosten für Klimaschäden nicht den Verursachern in Rechnung gestellt würden.

Klima-Kleber müssen Kosten tragen – auch bei anderen Fällen werden Einsätze in Rechnung gestellt

Doch nicht nur den Klimaaktivisten werden Einsätze in Rechnung gestellt. Auch bei Fällen von beispielsweise Falschalarmen, Ruhestörungen, Ingewahrsamnahmen oder Abschleppen, werden Beträge fällig. Das Polizeipräsidium für Technik prüft unter Rücksichtnahme der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kostenpflichtigen, ob Gebühren erhoben werden können. (Anna-Lena Kiegerl/dpa)