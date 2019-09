Dieser Ex-SGE-Spieler löst eine Selfie-Jagd in seiner alten Schule aus 

Ein Ex-Spieler von Eintracht Frankfurt hat die Geschwister-Scholl-Schule in Heddernheim besucht - und für Ekstase gesorgt.

Frankfurt - So was erlebt auch nicht jede Schule: Ein internationaler Fußballstar war nun in der Geschwister-Scholl-Schule in Heddernheim zu Gast. Emre Can, Nationalspieler von Juventus Turin, gab sich die Ehre - und löste bei Hunderten von Jungen und Mädchen Ekstase und eine Selfie-Jagd aus.

Eintracht Frankfurt: Ex-SGE-Spieler Emre Can besucht alte Schule

Noch am Montag hatte Schulleiterin Felicitas Hüsingvor dem Elternbeirat das Geheimnis um die "bekannte Persönlichkeit", die da im Anmarsch sei, nicht vollends gelüftet. Auf Anraten der Polizei verriet sie den Namen nicht.

+ Strahlkraft: Der Frankfurter Bub und Juventus-Star Emre Can besuchte die Geschwister-Scholl-Schule. Foto: Christoph Boeckheler

Doch die Schüler hatten bald eine Ahnung. Schließlich ist in Heddernheim allgemein bekannt, welcher Super-Promi einst an der Geschwister-Scholl-Schule büffelte. Der Frankfurter Bub Can* wechselte erst mit 15 Jahren von der Eintracht zum FC Bayern ins dortige Internat. "Nicht einfach" sei der Umzug damals gewesen, sagte der 25-Jährige. Er habe Familie und Freundin hinter sich gelassen, um seinen Traum vom Profifußballer zu leben.

Eintracht Frankfurt zu Bayern München gewechselt

Nun ist Can nicht nur Nationalspieler, sondern auch Ehrenmitglied der Schule. Der Geehrte versprach, bis Weihnachten 500 Autogrammkarten zu schicken - und mit einer fünfstelligen Summe ein Projekt gegen Mobbing* in den fünften Klassen zu finanzieren. red





