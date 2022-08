Badeausflug nimmt tragisches Ende - Jungen (7 und 9) leblos im Wasser gefunden

Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr stehen am Eiserbachsee im Rurseezentrum. © Ralf Roeger/dpa-Bildfunk

Zu einem tragischen Unglück ist es am Donnerstag am Eiserbachsee im Rurseezentrum bei Aachen gekommen. Zwei Jungen, sieben und neun Jahre alt, sind tot.

München/Aachen - Am frühen Donnerstagabend wurden am Eiserbachsee im Rurseezentrum zwei Jungen als vermisst gemeldet. Wenig später werden die beiden, sieben und neun, leblos im Wasser gefunden. Am Freitagmorgen herrscht dann traurige Gewissheit: Die Jungen sind in der Nacht verstorben. Das teilte eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen mit. Auch bei einem schweren Badeunfall im Juli in Bayern ist ein Kind lebensgefährlich verletzt worden. Eine 18-Jährige rettete ihn noch aus dem Wasser – doch der Bub verstarb.

Bei dem Unglück am Eiserbachsee konnten die beiden Jungen zunächst reanimiert werden. Starben anschließend aber dennoch in Krankenhäusern. Wie es zu dem Unglück gekommen sei, sei noch Teil der Ermittlungen, sagte die Sprecherin.

Baseunfall in NRW: Zwei Jungen leblos im Eiserbachsee gefunden

Von Januar bis Juli sind in NRW bereits 30 Menschen ertrunken, 14 mehr als in den ersten sieben Monaten des Vorjahres. Nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ertranken 14 Menschen in Flüssen, 10 in Seen und 2 in einem Kanal. Die weiteren Opfer starben in einem Bach, im Pool, im Schwimmbad oder im Teich.

Die Zahl der in Deutschland ertrunkenen Menschen stieg nach DLRG-Zahlen von Januar bis Juli im Vergleich zum Vorjahr um 15 auf mindestens 199. Seit Beginn der Badesaison Anfang Mai zählten die Lebensretter 136 Tote, 9 mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Mehrzahl der Unfälle ereignet sich nach DLRG-Angaben im Binnenland in zumeist unbewachten Gewässern.