El Gordo 2022: Spaniens spektakuläre Weihnachtslotterie kurz erklärt

Von: Daniela Schlicht, Judith Finsterbusch

Teilen

Spaniens Weihnachtslotterie El Gordo wird auch 2022 für Sekt-Bäder und Siegesfeiern sorgen. © Manuel Buque/dpa

Spanien fiebert der Weihnachtslotterie El Gordo, den Dicken, entgegen. Wie diese funktioniert, der Ablauf und Neuigkeiten für 2022 kurz erklärt.

Madrid - In Spanien gehört die Weihnachtslotterie El Gordo, der Dicke, zu Weihnachten dazu wie Josef, Maria und das Jesuskind. Mit dieser populären Lotterie bricht Spanien gleich zwei Weihnachts-Rekorde: Keine andere Lotterie schüttet so viele Millionen aus und keine andere Weihnachtslotterie ist so alt wie die spanische Lotería de Navidad – nämlich über 200 Jahre. Vier Millionen Euro kommen auch 2022 wieder auf den Hauptgewinn, den Gordo – ein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk, das in Zeiten der hohen Inflation mehr Menschen denn je dringend gebrauchen könnten. Auch wenn eigentlich nur der Hauptgewinn „El Gordo“ heißt, ist die gesamte Weihnachtslotterie auf der ganzen Welt unter diesem Namen bekannt.

Spaniens Weihnachtslotterie El Gordo erklärt: Lose, Serien, Neuigkeiten und Gewinne 2022

Das System von Spaniens Weihnachtslotterie El Gordo ist komplex, wie costanachrichten.com erklärt. Es gibt 100.000 fünfstellige Losnummern, 00.000 bis 99.999. Wegen der immensen Nachfrage nach den Losen gibt es die Nummern aber in mehreren Serien. Eine Neuigkeit: 2022 besteht die Lotterie erstmals aus 180 statt den gewohnten 172 Serien. Das heißt, es gibt also 180 Lose mit derselben Nummer. Jedes Los ist in zehn Zehntellose unterteilt, die sogenannten décimos. Nach Adam Riese haben also 1.800 Zehntellose dieselbe fünfstellige Nummer. Neu wird dieses Jahr auch das Bild auf den Losen sein, nämlich das der Jungfrau mit Kind des italienischen Malers Carlo Maratta. Eine Leihgabe des Prado-Museums von Madrid.

Ein Großteil der Weihnachtslotterie-Spieler in Spanien kaufen Zehntellose in der Hoffnung auf den Gordo – schon allein wegen des Preises: Ein ganzes Los – billete genannt – kostet 2022 wie jedes Jahr wieder 200 Euro, ein Zehntellos entsprechend 20 Euro. Wer sich wundert, ein décimo für 23 Euro angeboten zu bekommen: Viele Vereine kaufen ganze Lose oder Teile von Serien, um diese dann gewinnbringend weiterzuverkaufen. Die drei zusätzlichen Euro sind in diesem Fall also meist für einen guten Zweck.

Spaniens Weihnachtslotterie erklärt: Mekkas für den Kauf der Gordo-Lose

Bereits im Juli gehen die Lose für El Gordo für gewöhnlich in den Verkauf, denn für viele Spanier ist es Tradition, schon im Sommer-Urlaubsort ein Los für die Weihnachtslotterie zu kaufen. Und es gibt regelrechte Mekkas für den Kauf von Gordo-Losen in Spanien: In dem katalanischen Dorf Sort – Deutsch: Glück – etwa stehen die Loskäufer immer Schlange vor dem Lottobüro. Und auch die Verkaufsstellen, die im Vorjahr den Hauptgewinn an den Mann gebracht haben, können sich im nächsten Jahr garantiert über Andrang freuen.

Legendär in Spanien ist auch die Verkaufsstelle Doña Manolita, die bei jedem City-Trip nach Madrid zum Pflichttermin für einen Loskauf für die populäre Weihnachtslotterie wird. In der Region Valencia zählt die Lottoannahmestelle im Carrer Mestre Gillem 5 in der Keramikstadt Manises zu den Glücksbringern. Hier werden die meisten Lose der Region verkauft, fünfmal hatten Käufer bereits das Glück, Teile des Hauptpreises mit Losen aus Manises abzustauben.

Spanien im Lottofieber: So viel Geld geben Spanier für Gordo-Lose aus

Spätestens im November beginnt in Spanien dann endgültig das Weihnachtslotterie-Fieber. Dann läuft auch alle naselang ein jedes Jahr äußerst rührender, minutenlanger Werbespot im Fernsehen, bei dem immer jemand gewinnt, der es gerade am nötigsten hat, und bei dem es auch immer irgendwie ums Teilen, um Freundschaft und Familie geht. Letzteres ist nicht weit von der Realität entfernt: Arbeitskollegen, Freunde und Familien tun sich zusammen, tauschen Lose oder erstellen ganze Lostöpfe, in die jeder Mitspieler ein oder zwei Zehntellose wirft. Der Gruppenzwang und die Angst, nach der Ziehung der Einzige am Arbeitsplatz zu sein, sorgen dafür, dass die Tippgemeinschaften immer groß sind.



Die Lose für Spaniens Weihnachtslotterie werden in Zehntellose unterteilt. © Javier Lizon/dpa

Knapp 66,60 Euro gab jeder Spanier 2021 für Gordo-Lose der Weihnachtslotterie aus, 60 Cent mehr als 2020. Dabei gibt es Unterschiede innerhalb von Spanien: In Castilla y León lässt man sich die Lose mehr als 104,24 Euro pro Kopf kosten, in Asturien und La Rioja knapp 97 Euro. Die Region Valencia liegt mit 75,03 Euro pro Kopf ebenfalls über dem Durchschnitt, Andalusien mit 52,98 Euro deutlich darunter, Murcia ist mit 65,64 Euro nah am spanischen Mittel. Ob Energiekrise und Inflation die Spielbereitschaft der Spanier 2022 eher senkt oder anhebt, bleibt abzuwarten.

Spaniens Weihnachtslotterie: Diese Gewinne schüttet El Gordo aus

Was die Weihnachtslotterie in Spanien zur größten der Welt macht, ist die Gesamt-Gewinnsumme. Die einzelnen Gewinne sind dagegen im Vergleich zu anderen Ziehungen eher klein:



Der Hauptgewinn (El Gordo), welcher 2021 nach Madrid und auf die Kanaren ging, schüttet 2022 vier Millionen Euro auf die Serie mit den fünf richtigen Ziffern aus, also 400.000 Euro pro Zehntellos. Nach Abzug der Steuern bleiben den Gewinnern davon 328.000 Euro übrig.

Wer ein Zehntellos hat, dessen Nummer unmittelbar vor oder nach den Gordo-Ziffern kommt, erhält 2.000 Euro.

Wer die letzten zwei, drei oder vier Ziffern mit dem Gordo teilt, freut sich über jeweils 120 Euro.

Ist die letzte Ziffer identisch mit dem Gordo, gibt es den Einsatz zurück, also 20 Euro pro Zehntellos.

Neben dem Hauptgewinn gibt es einen zweiten Preis, der Besitzern eines Zehntelloses 125.000 Euro beschert.

Der dritte Preis schüttet 50.000 Euro pro décimo aus.

Zwei vierte Preise sind mit je 20.000 Euro pro Zehntellos dotiert.

Die acht fünften Preise schütten je 6.000 Euro pro Zehntellos aus.

Ganz Spanien vorm Fernseher: Gordo-Ziehung wird live übertragen

Seit 1812 findet die Ziehung der Weihnachtslotterie in Spanien immer am 22. Dezember statt. Seit 1957 wird die Auslosung in voller Länge im Fernsehen übertragen – und es gibt kaum einen Spanier, der sie nicht verfolgt. Traditionell ziehen Schüler der Ildefonso-Schule in Madrid die Kugeln mit den Nummern aus der riesigen, goldenen Lostrommel. Dabei begnügen sich die Kinder nicht damit, die Gewinnerlose in die Kamera zu halten: Sie singen die Nummern. Ein nervtötend langgezogenes „Euuurooooo“ am Ende der Gewinnsumme wird auch 2022 aus Tausenden TV-Geräten und Radios in ganz Spanien plärren. Die Kinder, denen das Glück zuteil wurde, den Hauptgewinn zu verkünden, brechen dabei nicht selten in Tränen aus.



Die Ziehung der spanischen Weihnachtslotterie El Gordo wird jedes Jahr live im Fernsehen übertragen. © Eduardo Parra/dpa

Längst sind es nicht nur Spanier, die Lose für die Weihnachtslotterie kaufen, mittlerweile hoffen Spieler auf der ganzen Welt auf den Gordo. Früher mussten Ausländer im Spanien-Urlaub eine Lotterie-Annahmestelle aufsuchen, heute gibt es auf vielen Internetseiten Online-Lose. Die Ziehung des „Gordo“ mit den imposanten Lostrommeln findet seit 2012 im Teatro Real in Madrid statt, von wo aus die Ziehung live im spanischen Fernsehen übertragen wird. Die größere der beiden Trommeln wiegt stolze 800 Kilogramm, die kleinere immerhin 375 Kilogramm. In der ersten befinden sich 100.000 Holzkugeln mit den Losnummern, in der zweiten etwa 1.800 Holzkugeln mit den Gewinnsummen. Bei der Ziehung fallen immer gleichzeitig zwei Kugeln aus den Trommeln in eine Schale aus Glas.

Wo es Milliarden zu holen gibt, sind auch ganz schnell Betrüger im Spiel. Wer sich nicht in Spanien befindet und ein Los zum Beispiel von Deutschland aus online kaufen möchte, muss mindestens darauf achten, dass es sich um eine sichere Internetseite handelt. In der Adresszeile sollte also ganz vorne unbedingt https:// stehen. Wer in Spanien ein Online-Los kaufen möchte, dem seien die offiziellen Seiten der staatlichen Lotterie, Loterías y Apuestas del Estado, zu empfehlen: www.selae.es und www.loteriasyapuestas.es. Viele Annahmestellen haben außerdem einen eigenen Online-Auftritt mit der Möglichkeit, dort Lose zu kaufen. Offizielle Seiten erfordern eine Anmeldung samt Ausweisnummer. Anschließend bekommt der Käufer eine elektronische Bestätigung, die bei einem möglichen Gewinn als Nachweis dient.