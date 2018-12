Lotte (7) überlebt schweren Sessellift-Sturz - Arzt spricht von Weihnachtswunder

Glück im Unglück hatte Lotte (7), als sie am Wilden Kaiser aus einem Sessellift mehrere Meter tief stürzte. Ein Arzt spricht von einem Weihnachtswunder.

Update 12.52 Uhr: Die Bild-Zeitung wirft eine interessante Frage im Zusammenhang mit der verunglückten Lotte auf. Wann haftet der Liftbetreiber bei Sturz aus Ski-Lift? Denn das Ein- und Aussteigen - das wissen alle Wintersportler - gilt als der heikelste Moment bei einer Fahrt mit einem Ski-Lift. Laut der Zeitung verhält es sich so:

Der Lift-Betreiber müsse die Sorge tragen, dass alles technisch und organisatorisch einwandfrei abläuft, heißt es da. Denn rechtlich gesehen gehe der Ski-Fahrer mit dem Lift-Betreiber einen Beförderungsvertrag ein, sobald er in den Lift einsteige.

Liegen technische oder organisatorische Mängel vor und kommt es zu einem Unfall, könne der Lift-Betreiber haftbar gemacht werden, denn er habe dann gegen die vertraglich vereinbarte Fürsorgepflicht verstoßen.

Im Fall von Lotte müsste aber laut Bild auch geklärt werden, ob die Ski-Lehrerin ihre Aufsichts- und Obhutspflicht verletzt hat, indem sie den Ski-Stock auffing, anstatt beim Einsteigen in den Lift auf das Kind aufzupassen.

Update von 28. Oktober, 6.44 Uhr: Wie die „Bild“ berichtet, ist der Namen des verunglückten Mädchens „Lotte“. Mittlerweile steht fest, dass die Siebenjährige angesichts der dramatischen Umstände ziemlich glimpflich davongekommen ist. Der behandelnde Notarzt lässt gegenüber dem Blatt verlauten: „Kinder überstehen im Gegensatz zu Erwachsenen Stürze aus großer Höhe oft besser. Dass es aber im Fall von Lotte lediglich eine Unterschenkelverletzung ist, ist ein nachträgliches Weihnachtswunder!“

Ellmau: Siebenjährige stürzt vom Sessellift auf die Ski-Piste

Update vom 17. Dezember, 11.41 Uhr: Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, stammt das Mädchen aus dem Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen.

Ellmau - Der zweite Weihnachtsfeiertag endete für eine 7-Jährige tragisch. Gegen 14.40 Uhr begab sich das Mädchen aus Deutschland in Begleitung ihrer Skilehrerin und einer weiteren 7-jährigen niederländischen Skischulteilnehmerin in der Skiwelt Wilder Kaiser in den Einstiegsbereich der Talstation des dortigen 6-er Sesselliftes.

+ Bei einem Liftsturz in Ellmau brach sich die kleine Lotte den Unterschenkel. © ZOOM.TIROL

Unmittelbar bevor der Sessellift ankam, verlor das Mädchen einen Skistock, welcher von der Skilehrerin aufgehoben wurde, berichtet zoom.tirol. Beim unmittelbaren Einstieg schaffte es die 7-Jährige nicht auf dem Sitz Platz zu nehmen und wurde von der Skilehrerin mit beiden Händen um die Schulter gehalten. Doch die Kraft ließ wohl nach: Etwa zwei Minuten später konnte die Skilehrerin das Mädchen nicht mehr halten und die 7-Jährige stürzte aus gut zehn Metern auf die präparierte Piste.

Video: Defekter Sessellift verletzt reihenweise Skifahrer

Lesen Sie auch: Diese Skigebiete im Umland von München haben schon offen - inklusive Geheimtipps. Und exklusiv auf Merkur.de*: Die großen Pistenporträts der drei nahsten und größten Skigebiete nahe München: Brauneck, Spitzingsee-Tegernsee und Sudelfeld.

Interessantes Video: Junge überlebt Lawinenunglück

Lesen Sie auch: Schockvideo: Skilift außer Kontrolle - jetzt spricht der Hersteller oder Frau stürzt zehn Meter tief aus Sessellift - schwer verletzt

Skiwelt Wilder Kaiser: Siebenjährige erleidet bei Sessellift-Sturz einen Beinbruch

Weitere Erhebungen werden durchgeführt. Das 7-jährige Mädchen erlitt einen Bruch des linken Unterschenkels und wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen.

Auch interessant (Merkur.de*): Im Video: Mann fährt immer wieder mit SUV gegen BMW - dann dreht er völlig durch

Lesen Sie auch: Gondel-Crash im Zillertal: Seilbahn-Firma überrascht mit Aussage oder Skigebiet Sudelfeld: Der Liftstreit ist noch nicht ausgestanden

Auch interessant: Nach Unfall bei Zugspitzbahn: Seilbahn fährt wieder und Zugspitzbahn: Nach Unfall bei Notfallübung - Experten bergen zerstörte Gondel

mke

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.